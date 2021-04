in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-20-aprile:-i-49-milioni-pagati-con-soldi-pubblici.-salvini-col-trucco

A grande richiesta, mentre cominciavamo a domandarci che fine avesse fatto, è tornata l’“anima”. Quella che il governo Conte-2 non aveva, sprovvisto com’era anche di “visione”. Ce lo ricordavano ogni giorno Repubblica, Stampa ed Espresso: non sapendo che altro imputare a un buon governo che se l’era cavata benino come apripista dell’Europa sulla pandemia, lo […]

Nostra petizione Una firma contro il vitalizio ai corrotti Privilegi da condannati. Senato, cosa si può fare dopo che il tribunale interno ha restituito l’assegno a Formigoni e Del Turco? Le richieste avanzate dal “Fatto”

Il verbale “Giulio nella macchina del dolore” Il teste Epsilon ai pm: “Comprai uno strumento per torture: un telefono antico a manovella” di Vincenzo Bisbiglia e Valeria Pacelli

Il figlio indagato Grillo imbarazza il Movimento “Ciro coglione, non fu stupro” Il vide. Il Garante 5Stelle: “Non è un violentatore, la ragazza ha denunciato dopo otto giorni”. Pd e Iv: “Maschilista, si vergogni” di Luca De Carolis e Marco Grasso

L’anniversario. “La voce del padrone” ha 40 anni “L’amico geniale: Battiato” Ferro omaggia il Maestro. L’ho conosciuto a 3 anni, in ospedale. Ero un bambino asmatico, isolato in un letto-scatola col walkman di mia cugina e un’unica cassetta: quella di Franco di Tiziano Ferro

La parabola. Dalla Leopolda al 2 per cento Nascita, splendore e declino di Renzi (e dei suoi renziani) Dettagli del potere. Device Apple ultimo modello, pranzo al sacco di Eataly, la Smart, i Consigli dei ministri alle 7 di mattina, i selfie, i tweet, le slide, i post, il blog, i video

Camera. Spettro do Brasil Leghista manca da 1 anno AMontecitorio non ha avuto problemi col distanziamento, dato che in mezzo ci ha messo un oceano. L’Atlantico, per l’esattezza. Parliamo di Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea, deputato brasiliano eletto nella circoscrizione Sudamerica per la Lega. Da oltre un anno, infatti, Lorenzato è scomparso. Desaparecido. Alla Camera non s’è più visto. L’ultima sua […]

Il testo Per rimediare allo scandalo, ora la Casellati faccia Appello Ecco il testo della petizione rivolta al presidente del Senato e per suo tramite al Consiglio di presidenza del Senato e ai capigruppo del Senato. Per aderire e firmare, sarà online dalle 15 di oggi su ilfattoquotidiano.it e su change.org La Costituzione afferma che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di […] di Peter Gomez, Antonio Padellaro, Marco Travaglio

Covid-19. Verso il “liberi tutti” Vaccinati, guariti e negativi. Pass viaggi al vaglio del Cts Riaperture. Le Regioni temono le scuole al 100%: ipotesi di lezioni all’aperto. Dal 1° giugno dentro i locali due metri di distanza

Solo annunci “54 milioni di dosi”, però nessuno sa di quali vaccini Il contratto siglato dalla Ue con la casa farmaceutica AstraZeneca per il vaccino a vettore virale Vaxzevria scade il 30 giugno. La commissione europea potrebbe non rinnovarlo. Troppi ritardi, troppi tagli alle forniture concordate, come ha rilevato ieri il commissario per il mercato interno Thierry Breton. Ma è evidente che pesa anche quello stop and […] di Natascia Ronchetti

La sentenza di Milano Vivendi vince il 1° round contro Mediaset in tribunale: ora Berlusconi dovrà far pace Com’è noto, Silvio Berlusconi ha un rapporto controverso col Tribunale di Milano: ieri è stata una delle volte in cui gli è andata male, avendo perso di fatto le cause intentate contro si soci/nemici di Vivendi. Il Biscione chiedeva 3 miliardi per il mancato acquisto nel 2016 della malandata Premium – cui i francesi si […] di Ma. Pa.

Incontri Pnrr, Meloni da Draghi e Renzi fa anticamera La leader di FdI: “Nessun dettaglio sul Piano”

Ex Fca Stellantis, rischiamo un’altra beffa: l’hub dell’elettrico finirà in Spagna Giga-factory. Rumors sulla produzione di batterie. Airaudo: Chigi intervenga

Misteri di stato. Il racconto di Sandra Bonsanti “Moro, Craxi disse che Gelli era alle riunioni del Viminale” Il rapimento. La giornalista: “I saggi di Cossiga? Illusorio che lavorassero per liberarlo” Formica: “Cosentino – uomo del partito del Colle – capo P2”

Israele Il genio della matematica per la destra è un traditore L’Israel Prize, la più alta onorificenza culturale e accademica dello Stato ebraico ha lo scopo di celebrare i più grandi successi del Paese e le menti più rispettate. Ma quest’anno – e non per la prima volta – i festeggiamenti sono stati offuscati da polemiche, mettendo in luce un lato meno attraente del Paese: le […]

Germania Post-Merkel, l’Unione in panne Cdu-Csu. Laschet rivendica la candidatura su Söder, i Verdi sono per Baerbock

Russia Navalny, la beffa del ricovero dentro la stessa colonia penale Il dissidente Aleksej Navalny, che ha iniziato lo sciopero della fame il 31 marzo scorso, è stato trasferito nel reparto ospedaliero della colonia penale dove sconta una pena di quasi tre anni. Ufficialmente il detenuto è stato spostato “per un trattamento vitaminico”, riferiscono le autorità penitenziarie. Non era quello che avevano chiesto familiari e collaboratori: […] di Michela A.G. Iaccarino