flavio-briatore-e-la-sua-guerra-contro-il-brutto-male:-ecco-come-l’ha-scoperto

Flavio Briatore il noto imprenditore miliardario e la sua guerra contro il brutto male che lo ha colpito. Ecco come l’ha scoperto e i dettagli della vicenda

L’imprenditore e la sua vita (Foto Web)

Flavio Briatore nasce nel 1950 a Verzuolo ed è un noto imprenditore italiano, dirigente sportivo e dirigente aziendale conosciuto per essere stato il team manager della Formula 1 con Benetton poi divenuta Renault e per essere a capo del gruppo Bilionaire Life, per le sue proprietà e per essere stato con le donne più belle del mondo.

Briatore nasce da due genitori insegnanti di scuola elementare e ha una sorella e un fratello che, però è deceduto d’infarto nel 2015. Negli anni 80 si trasferisce a Milano e comincia a frequentare l’ambiente della Borsa facendo amicizia con Achille Caproni noto per la sua impresa Caproni Aereoplani affidandogli la gestione CGI (Compagnia Generale Industriale) una delle holding del suo gruppo e, grazie all’amicizia con Luciano Benetton apre dei franchising Benetton facendo rapidamente carriera nell’azienda.

A seguito di alcune vicende giudiziarie che lo coinvolgono legate a truffe nel gioco d’azzardo diventa latitante e condannato in primo grado solo nel 90 rientra in Italia. In Italia comincia a interessarsi della Formula 1 divenendo fondamentale nella scuderia Benetton e su questo sport lui afferma: “non è uno sport, è un business”.

Tante donne bellissime sono state al suo fianco come Naomi Campbell con cui ha avuto una relazione dal 1998 al 2001 aggiungendo: “Una donna difficile e non per il carattere. Ha una popolarità smisurata, starle vicino era pesante, ma non voleva una famiglia, quello che per lei contava era la carriera”.

Una delle relazioni più chiacchierate degli ultimi tempi è quella con Elisabetta Gregoraci dal quale ha avuto un figlio Nathan Falco. Quella con la showgirl e conduttrice seppur una relazione durata dal 2010 al 2018 è stata una storia importante e oggi ha un rapporto stabile e duraturo.

Il patrimonio di Briatore si aggira intorno 185 milioni di dollari ,in quanto il Bilionaire ha un giro d’affari che si aggira a 18.1 milioni. Ma l’imprenditore è stato colpito da una brutta malattia, un tumore ai reni.

La malattia di Flavio Briatore

La malattia dell’imprenditore (Foto Facebook)

Nonostante Flavio sia un ottimo imprenditore di successo e stima più di 18.1 milioni con il suo giro d’affari dei locali luxury di cui ne è il possessore, è stato colpito da una brutta malattia: un tumore ai reni.

Egli ha dichiarato: “Mi sentivo immortale. Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina soltanto perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile. Avevo un cancro maligno al rene sinistro, se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi me la sarei vista brutta”. Briatore ha voluto raccontare in un’ intervista quello che gli è successo e il momento buio di vita che lo ha colpito, un percorso fatto di angoscia e di dolore che lo ha costretto a subire un intervento molto delicato.

Oggi Flavio continua a far parlare di sé con le sue presunte relazioni amorose ma ci auguriamo che stia meglio.