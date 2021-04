Fabrizio Corona fuori dal carcere ma la situazione è grave: ecco cosa dovrà fare

Spread the love

Uno dei personaggi più controversi d’Italia, Fabrizio Corona, è uscito nuovamente dal carcere. Vediamo insieme la situazione

Fabrizio Corona (Instagram)

Siamo giunti ad un nuovo capitolo della saga legata a Fabrizio Corona. Negli ultimi giorni infatti è arrivata per lui la scarcerazione, dopo aver trascorso circa un mese dietro le sbarre.

Come ben sappiamo, l’ex re dei paparazzi dovrebbe scontare una pena detentiva fino al 2024. Tuttavia, anche a causa delle sue labili condizioni mentali, i giudici gli hanno concesso gli arresti domiciliari, i quali appunto un mese fa il tribunale di sorveglianza aveva revocato.

Adesso è nuovamente in libertà vigilata, pertanto dovrà stare molto attento a non commettere ulteriori passi falsi. Sua madre Gabriella è stata una delle persone che maggiormente ha spinto per la liberazione di suo figlio.

Subito dopo il suo arrivo a casa infatti, è apparso sui social un video in cui i due si sono dati un lungo ed affettuoso abbraccio. Anche diversi altri personaggi famosi si sono schierati negli ultimi tempi al fianco di Corona, dalla sua ex Asia Argento allo storico cantante italiano Adriano Celentano.

La situazione attuale di Fabrizio Corona

Se da un lato abbiamo avuto modo di assistere alla gioia di Fabrizio e di sua madre per il rilascio dello stesso, dall’altro dobbiamo annotare un’evidente insofferenza da parte dell’ex di Belen.

Sul suo profilo Instagram, è apparso un post in cui vediamo una foto di Fabrizio, il quale sembra rammaricato, nel gesto di mettersi una mano tra i capelli. Al fianco dello scatto però, il suo ufficio stampa ha inserito una lunga descrizione.

Nel testo viene affermato che Corona dovrà seguire un iter terapeutico, lo stesso che è stato interrotto al momento del suo nuovo arresto. Successivamente viene attuato un duro attacco nei confronti dei giornalisti, accusati di scrivere articoli “acchiappa click”, senza verificare l’effettiva veridicità delle fonti.

Il suo ufficio stampa invece, vorrebbe focalizzare l’attenzione mediatica verso i temi che stanno tanto a cuore al personaggio televisivo, ossia quelli dei detenuti e delle carceri.

In conclusione, il concetto viene ribadito con queste parole: “Qui si continua a confondere la realtà con l’intrattenimento, giocando con la vita e le scelte sofferte di un uomo. In questo momento rappresenta la sofferenza di tante persone nelle stesse condizioni alle quali desidereremmo dedicare il giusto spazio”.

Non ci resta che attendere i sviluppi futuri della vicenda, la quale senza alcun dubbio continuerà ad essere ricca di sorprese e ribaltoni clamorosi, come quelli a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo.