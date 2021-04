Emanuela D’Angelo l’atleta  siciliana che fa impazzire i suoi fan

Spread the love











Trasparente e colorata, sensuale e supersexy: ecco chi è Emanuela D’Angelo l’atleta sta conquistando sempre più popolarità nello scenario del fitness italiano, e non solo una scalata su instagram senza sosta, contesa da molti fotografi professionisti vi raccontiamo la sua storia.

Ciao Emanuela , siamo contente di averti come ospite qui a personal trainer Italia e di poterti intervistare, grazie del tuo tempo e della tua disponibilità. Ti va di raccontarci di te, della tua formazione per tanti fan che ti seguono sul tuo canale instagram.

com’è nata la tua passione per il Fitness e per il Body Building?

La mia passione per il Bodybuilding è nata diversi anni fa, sono sempre stata una sportiva fin da bambina facevo danza classica e moderna, ho fatto la maestra di ballo per diversi anni, invece circa all’età di 20 anni ho iniziato ad allenarmi anche con i pesi e la mia prima gara da bikini fitness l’ho fatta a 24 anni vincendo subito il campionato regionale Ifbb della mia regione che è la Sicilia. Diciamo il mio è stato amore a prima vista, vedevo le gare su internet delle bikini fitness e volevo essere come loro e quelle che erano le mie preferite e irraggiungibile poi sono diventate mie rivali sul palco e amiche sotto il palco.



















































Quanto è grande l’impegno e quanto il sacrificio?

L’impegno e il sacrificio in questo sport sono da considerarsi al 100 percento da quando ci si alza a quando si va a letto, bisogna curare l’alimentazione e l’allenamento per molto tempo, programmando tutto, in vari step per poi arrivare in condizione gara.

Sei soddisfatta dei risultati ottenuti finora?

Sono soddisfatta dei risultati ottenuti poiché volevo vincere in campionato italiano nella categoria bikini model e ce l’ho fatta e questo mi fa molto felice di me perché non ho mai mollato e ci ho creduto fino alla fine.

Era già un tuo sogno da bambina?

Il mio sogno da bambina era fare la maestra di ballo e già lo sono stata!

Pensi che questo sport ti abbia cambiata? e se sì in cosa soprattutto?

Questo sport mi ha cambiata totalmente mi ha reso una persona determinata e incredibilmente competitiva, molto sicura di sé e con la certezza che il duro lavoro ripaghi sempre!

Come definisci il tuo stile? o meglio, il capo di abbigliamento che non deve mai mancare nel tuo guardaroba?

Il mio stile è solo il mio, non sono una ragazza semplice ma anche quando lo sono, lo sono con caratteristiche tutte mie! Nel mio guardaroba non deve mai mancare tutto ciò che concerne l’allenamento e il fitness.

Quanto conta l’aspetto fisico e quello caratteriale?

L’aspetto fisico e quello caratteriale contano allo stesso modo per me, soprattutto perché lavoro e sono un personal trainer e L’aspetto vale quanto la sostanza!

Se potessi tornare indietro faresti qualcosa di diverso a livello professionale e/o di formazione nella tua vita?

Se tornassi indietro farei esattamente quello che ho fatto perché ho realizzato i miei sogni con studio, sacrificio e allenamento. Al momento faccio il personal trainer online e amo il mio lavoro e poter aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi estetici e superare i limiti mentali.

