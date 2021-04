elisa-isoardi,-appena-torna-in-italia-scrive-un-post-sui-social:-“sono-stata-costretta-a-…”,-il-web-impazzisce

Spread the love











Elisa Isoardi è tornata dall’Isola dei famosi dopo aver subito l’incidente all’occhio. Mentre stava cucinando il riso, a causa del fortissimo vento, un lapillo le è entrato in un occhio causandole tantissimo dolore. E’ stato necessario essere soccorsa subito dai sanitari che hanno preferito farla rientrare in Italia per farla sottoporre ad accertamenti.

Elisa Isoardi, che stava facendo un bellissimo percorso all’Isola si è dispiaciuta tantissimo di essere costretta a lasciare l’Isola ma, poichè era anche molto preoccupata per l’incidente e il dolore all’occhio, che era molto forte, ha preferito lei stessa rientrare.

Elisa Isoardi, appena rientrata in Italia scrive un post sui social

Elisa Isoardi è dovuta rientrare in Italia e, nonostante la banda sull’occhio, è apparsa in forma smagliante sui social dove ha postato una sua fotografia che la ritrae abbronzatissima e magrissima, in una forma splendente.

Lei ha scritto così: “Voglio rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso che ho fatto all’Isola perché mi ha dato modo di mostrarvi un’elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo i difetti e le fragilità senza mai perdere la gioia di vivere”.

Elisa Isoardi e il suo rapporto con i follower

Elisa Isoardi è sempre stata molto schietta con i suoi follower e li ha sempre aggiornati di tutto anche quando ha partecipato ad un altro reality, “Ballando con le stelle”.

E così sul post ha scritto: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come sapete la mia forza siete voi!”.

E poi ha anche aggiunto: “È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”.

I suoi follower l’hanno riempita di like e tutti aspettano il suo ritorno in Tv.

Il futuro per Elisa Isoardi dovrebbe essere splendido perché, appena si rimetterà in sesto, dovrà cominciare a prepararsi per il nuovo programma che dovrebbe condurre da settembre sulle reti Mediaset . Non si sa molto su questo prossimo progetto della Isoardi ma si vocifera che le verrà affidata la conduzione di un nuovo programma dopo che la Rai le ha tolto la Prova del cuoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...