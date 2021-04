Domenica In, Sabrina Ferilli su Maria De Filippi senza freni “Averla amica è una …”

Spread the love











Ieri Domenica In, in apertura di trasmissione ha fatto emozionare e rattristare perché Mara Venier ha raccontato che la signora Carmela, la sua gobbista da 30 anni è deceduta per colpa del covid a soli 50 anni quando da poco aveva saputo che sarebbe diventata presto nonna. La Venier è apparsa distrutta ed è riuscita ad andare avanti solo grazie alla sua grande professionalità che la contraddistingue.

Mara Venier ospita Sabrina Ferilli che racconta i suoi inizi

Ieri Mara Venier ha ospitato Sabrina Ferilli che è una sua carissima amica con la quale ha condiviso momenti belli e meno belli.

La Ferilli ha raccontato i suoi inizi senza vergognarsi anche dei no che ha ricevuto e ha detto: “Io volevo fortemente fare l’attrice, il mio è stato un approccio di passione, non ho mai pensato di sentirmi non riuscita se non avessi fatto l’attrice, avevo anche altre passioni, ma è stata sicuramente la mia prima scelta”.

E poi, ancora: “Son nata a Roma e cresciuta a Fiano Romano, ho frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e ho fatto dei provini, ma non mi hanno presa. Dicevano che ero troppo italica … Ci rimani male perché sono i no che arrivano a 20 anni, però servono”.

Poi ha voluto parlare del grandissimo regista Paolo Virzì che le ha anche mandato un video messaggio. Di Virzì lei ha detto: “Fu il nostro battesimo, il primo film importante per tutti e due”.

E poi ha parlato anche della sua vita privata: “Sono difficile, non mi accontento e non mi piacciono i rapporti facili. Non sono leggera, perché mi viene sempre da ragionare. Sai quella diplomazia che ogni tanto serve, quando si dice di trovare un punto d’incontro? Io non l’ho mai trovato, questo punto d’incontro”.

La Ferilli e la Venier hanno anche parlato del loro rapporto e zia Mara le ha chiesto: “Ti ricordi quando ti ho dato la notizia che sarei tornata a Domenica In?” e la Ferilli con gli occhi umidi di lacrime le ha risposto: “I professionisti vanno premiati. se questo non succede c’è qualcosa di non giusto. Quindi sono rimasta contenta, perché sei bravissima”.

Sabrina Ferilli parla di Maria De Filippi

Sia Mara Venier che Sabrina Ferilli sono molto amiche di Maria De Filippi e, dunque, non poteva mancare un accenno anche a lei.

La Ferilli ha detto: “Maria la conosci meglio di me, lei si diverte così … Ama sorprendere i suoi ospiti. Non tutti, quelli che ama di più li fa soffrire di più”. E poi ha voluto concludere così: “È una persona intelligentissima e c’è sempre. Averla amica è una gran cosa”.

