dimorestudio-presenta-il-nuovo-flagship-store-di-browns-a-londra

Browns cambia sede lasciando per sempre la storica dimora di South Molton Street, dove risiedeva dal 1970. Il flagship store di Mayfair progettato da Dimorestudio è un ambiente intuitivo che coniuga un eccezionale livello di servizio con la tecnologia per creare un percorso cliente fluido e connesso, a testimonianza del nostro costante impegno verso l’aspetto umano del retail fisico. Il risultato è uno spazio che racchiude in sé l’essenza del brand in cui coltivare interazioni personali con la comunità dell’azienda, obiettivo che è alla base di tutto ciò che facciamo.

Il nuovo flagship store di Browns a Londra disegnato da DIMORESTUDIO.

Holli Rogers, CEO di Browns, dichiara: “Sono entusiasta di vedere l’apertura del nostro flagship store, Browns Brook Street, proprio all’inizio del 2021. C’è una diffusa sensazione di ottimismo riguardo a questo nuovo anno e non riesco a immaginare un modo migliore per rendere onore al nostro ruolo nel campo della moda di lusso degli ultimi cinquant’anni e fissare i canoni per i prossimi cinquanta, riconfermando il nostro solido posizionamento nel futuro del retail di lusso. La nostra nuova incantevole sede sarà una fonte di ispirazione per i clienti e darà vita a un radicale cambiamento nel modo in cui le persone fanno acquisti, dato che questa esperienza connessa e tecnologizzata cela anche un lato umano e introspettivo, che è fondamentale nella realtà odierna in cui dominano i concetti di “personale” e “personalizzazione”. In questo momento di svolta, è incredibile veder nascere la realtà di questa boutique in uno spazio rivoluzionario che mescola passato e futuro senza soluzione di continuità. Gli spazi puntano sulla sensorialità offrendo, attraverso la vista, l’udito, il gusto e il tatto, un’esperienza unica e irripetibile a ogni visita. Il cliente è sempre al centro di ogni nostra scelta e ci auguriamo che la nostra nuova casa sia un luogo che non vorrebbe mai lasciare”.

Il progetto di Dimorestudio

Allestiti all’interno di uno storico edificio londinese, gli spazi di Browns Brook Street sono sviluppati su quattro piani e comprendono un ristorante all’avanguardia e un sorprendente e invitante cortile. Il progetto coniuga la storia del civico 39 di Brook Street allo spirito avanguardista di Brows. Costruito nel 1720, questo edificio storico situato all’angolo di Avery Row e Brook Street, vanta un illustre passato nel tessuto urbano di Mayfair avendo ospitato la nota azienda britannica di decor Colefax & Fowler, fondata da Nancy Lancaster, icona di stile del secolo scorso e vissuta tra queste mura. Attingendo da questi aspetti storici dell’edificio e conservando parte dell’originaria magnificenza del luogo, alcune zone sono state lasciate completamente intatte, mescolando così decadenza antica con un mood contemporaneo. Intensificando la gioia di scoprire e di sentirsi protagonisti, la proposta esclusiva di Browns Brook Street offre una miriade di esperienze di shopping personalizzate, supportate da innovazioni tecnologiche in continua evoluzione, grazie a FARFETCH, aggiungendo una nuova ricca dimensione per il cliente. Queste componenti intrecciano con fluidità mondo digitale e mondo fisico creando un percorso connesso, volto a fornire un’esperienza cliente d’eccezione e garantire un legame duraturo con il marchio Browns.

Parola ai progettisti

Britt Moran ed Emiliano Salci, fondatori di Dimorestudio, affermano: “Ci siamo interamente dedicati alla creazione di uno spazio in cui strutture lineari, essenziali e pulite coesistessero con gli impianti preesistenti. Ci siamo ispirati agli artisti Donald Judd, Carl Andre e Fausto Melotti. Da qui le strutture metalliche a sospensione in ferro e acciaio che si riflettono sulle piastrelle nere del pavimento. Le carte da parati realizzate a mano e su misura, che raffigurano motivi floreali vittoriani dai toni sbiaditi, contrastano con le linee essenziali e nette degli arredi e delle luci, come le lampade al neon di Eileen Gray, le sedie Elettra di Arflex e i lampadari di Gino Sarfatti con lampadine a vista. Volevamo trasmettere una sensazione contemporanea, non finita e leggermente minimalista.” Queste scelte intenzionali di design, volte a recuperare le caratteristiche originali, si accostano a imprevisti elementi di modernità; lo spazio è stato trattato come una maison, sfruttando lo scalone centrale e le stanze tra loro collegate per creare spazi ricchi e stratificati, illuminati da luci progettate da Dimorestudio. Le assi del parquet originali contrastano con monolitiche strutture moderne, mentre le raffinate carte da parati dipinte a mano preservano il colore e le fantasie dei locali d’origine. Moran e Salci aggiungono: “A livello cromatico, spaziamo dall’oro della ringhiera verniciata, con tocchi di pittura sui gradini di legno, all’argento dell’acciaio e al nero delle strutture in ferro laccate”.