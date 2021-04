“Dai morti in più al Dna alterato. Facebook non filtra le fake news sui vaccini”

La disinformazione sul Covid in Europa avrebbe una corsia preferenziale, almeno su Facebook. A sostenerlo, l’ultimo rapporto dell’organizzazione non governativa Avaaz che si è spesso scagliata contro la gestione dei contenuti da parte dei social network. Stavolta emergerebbe una netta disparità fra gli interventi per bloccare le bufale sulla pandemia negli Stati Uniti e quelli invece avvenuti in altri Paesi come l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia. Il tutto, ed è bene tenerlo presente, mentre i commissari europei V?ra Jourová e Thierry Breton, rispettivamente Valori e trasparenza e Mercato interno, stanno lavorando sulle nuove linee guida del codice di buone pratiche sulla disinformazione che verranno imposte ai colossi del Web.

“Non si tratta di una analisi quantitativa ma qualitativa”, racconta Luca Nicotra, che ha guidato l’indagine di Avaaz. “E i risultati sono simili a quelli che abbiamo riscontrato lo scorso anno, quindi i passi avanti sono stati relativi. Anzi, c’è stato un leggero peggioramento, soprattutto nelle lingue come l’Italiano”.

In dettaglio sono stati analizzate 23 differenti tesi del tutto fasulle in 135 post che sono stati visualizzati da milioni di persone. La più ardita, apparsa il 3 gennaio, sosteneva che Bill Gates si fosse convinto che i vaccini avessero già provocato la morte di 700mila persone. Un’altra affermava che diversi dottori erano certi che i vaccini alterassero il dna, un’altra ancora che l’obbligo della mascherina fosse dovuto dall’acquisto in massa da parte degli Stati nei mesi precedenti e che ci fosse la necessità di smaltire le scorte.

Secondo Avaaz mentre in inglese solo il 29 per cento dei post che hanno diffuso simili teorie è riuscito a superare le barriere di Facebook, sia quelle automatiche baste sull’analisi dei testi da parte dell’intelligenza artificiale sia quella dei moderatori, per l’italiano si arriva al 69 per cento. Segue il francese con il 58 per cento, il portoghese con il 50 e lo spagnolo con il 33.

Ma che l’intelligenza artificiale (Ai) sia più abile sull’inglese non è una scoperta di oggi. Gli algoritmi, compresi quelli di Facebook, sono addestrati in primo luogo su quella lingua per la quale esistono molti più testi. E questo significa che negli idiomi meno conosciuti dalla Ai è molto più semplice aggirare le linee di difesa magari cambiando alcune frasi, lasciando sottintesi certi termini e via discorrendo.

“Certo, è un problema di disponibilità di dati, ma il risultato alla fine è che lingue come l’italiano sono penalizzate”, sottolinea Nicotra. “E poi c’è una differenza anche in chi controlla i contenuti: i moderatori in Europa sono probabilmente meno”. La richiesta è chiara: pubblicazione dei dati sugli interventi che vengono fatti. I rapporti comunicati fino ad oggi da Facebook vengono infatti giudicati troppo generici. Nessuno vuole la censura, sostengono dell’organizzazione non governativa, ma si tratta di stabilire un percorso graduale fatto di passi in avanti e con verifiche oggettive degli stessi. Non è un terreno semplice, anche dal punto di vista tecnico. Starà ora alla Commissione europea decidere come e quando intervenire.