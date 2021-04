coronavirus-nel-mondo:-usa-sconsigliano-viaggi-in-80%-del-mondo

La pandemia di coronavirus ha ucciso almeno 3.020.765 persone in tutto il mondo dall’inizio della malattia, secondo un rapporto di AFP scaturito da fonti ufficiali. Gli Stati Uniti sono il paese con il più alto numero di morti con 567.217 vittime, seguiti da Brasile (374.682), Messico (212.339), India (178.769) e Regno Unito (127.270).

Usa sconsigliano viaggi in 80% paesi mondo

Gli Stati Uniti annunciano “un significativo aumento” nel numero dei paesi nei quali sconsigliano di viaggiare perchè ad alto rischio per il coronavirus. L’aggiornamento delle linee guida sui viaggi comunicato dal dipartimento di Stato, “per riflettere meglio” le linee guida delle autorità sanitarie (Centers for Disease Control and Prevention, Cdc), estenderà questa settimana il massimo grado di allerta (livello 4, “do not Travel”) a circa l’80% dei paesi del mondo. “La pandemia da Covid-19 continua a porre rischi senza precedenti per i viaggiatori – si legge nella nota – e alla luce di questi rischi, il dipartimento di Stato raccomanda con forza i cittadini americani di riconsiderare i viaggi all’estero”. Questo non comporta necessariamente, precisano da Foggy Bottom, “una revisione della situazione sanitaria in ogni singolo paese, ma riflette piuttosto un aggiornamento del sistema del Travel Advisory del dipartimento di Stato sulla base delle attuali valutazioni epidemiologiche dei Cdc”.

Argentina e Bolivia, in arrivo nuove dosi del vaccino Sputnik V

E’ previsto per le prossime ore l’arrivo in Argentina di circa 800 mila dosi del vaccino Sputnik V con un volo speciale della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas proveniente da Mosca. Con questo lotto, si legge in una nota ufficiale, sono in totale 8.932.600 le dosi di vaccini anti Covid arrivate in Argentina che includono oltre a quello russo dell’Istituto Gamaleya anche i prodotti elaborati da Oxford-AstraZeneca e Sinopharm. E anche il vice ministro del Commercio estero della Bolivia, Benjamin Blanco, ha confermato che un aereo della compagnia di bandiera Boliviana de Aviacion (BoA) atterrerà oggi all’aeroporto Jorge Wilstermann di Cochabamba con un lotto di 200 mila dosi del vaccino Sputnik V.

Vaccini anche per detenuti Guantanamo

E’ disponibile anche per tutti i detenuti della base militare statunitense di Guantanamo, il vaccino contro il coronavirus. “La missione della Joint Task Force Guantanamo Bay (Jtf-Gtmo) intende fornire cure sicure, legali e umane alla popolazione di detenuti”, si precisa in una nota dello Us Southern Command nel giorno in cui tutti gli adulti in America sono diventati idonei per il vaccino, indipendentemente dell’età o dalle categorie di rischio. Anche al personale della base è stata raccomandata l’immunizzazione. A Guantanamo restano 46 detenuti, compresi 5 accusati per l’attentato alle Torri Gemelle, di cui due condannati. Per altri 7 detenuti è stato approvato il trasferimento. L’obiettivo finale dell’amministrazione Biden è quello di chiudere la base militare americana sull’isola di Cuba usata per la detenzione di terroristi.

Paraguay, raddoppiata media contagi rispetto a marzo

Il Paraguay affronta il momento più critico della pandemia di Covid-19, in un contesto di collasso delle strutture sanitarie e carenza di farmaci per la cura dell’infezione provocata dal nuovo coronavirus. Solo ad aprile sono già stati registrati circa 35.498 casi degli oltre 250 mila casi totali, con una media di contagi raddoppiata rispetto all’inizio di marzo. A queste cifre si aggiungono i 1.107 decessi avvenuti dall’inizio del mese di aprile ad oggi, oltre un quinto del totale delle 5.303 morti dall’inizio della pandemia. Le prospettive non sono migliori anche sul piano della vaccinazione. Il Paraguay è infatti uno dei paesi della regione rimasti più indietro in quanto all’approvvigionamento di vaccini. Finora, il paese ha ricevuto solo un totale di 183.000 dosi di vaccini contro il Covid-19, ottenuti principalmente attraverso donazioni da diversi paesi partner.

Vaccini, la donazione della fondazione di Greta

La fondazione di Greta Thunberg verserà 100mila euro al sistema Covax per combattere “la tragedia della disuguaglianza vaccinale” di fronte alla pandemia, denunciata dal giovane attivista ambientale svedese. “Proprio come con il cambiamento climatico, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili”, ha detto Greta Thunberg.