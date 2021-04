Le crespelle (o crêpes) sono un piacere per grandi e piccini, capaci di conquistare grazie alla loro semplicità e versatilità. Non solo perché possono essere sia dolci che salate, ma anche perché esistono tanti modi per servirle in modo creativo. Ecco perché abbiamo pensato per voi 6 modi per piegare le crespelle e ottenere ogni volta un piatto diverso, giocando non solo con la forma, ma anche con i ripieni.

Nella gallery in alto trovate i nostri metodi per chiudere le crespelle, ma prima ripassiamo insieme la ricetta base!

La ricetta base delle crespelle (crêpes)

Ingredienti per 15 crespelle

500 g latte



250 g farina 00



20 g burro



3 uova medie

Procedimento

Per preparare le crespelle (o crêpes) raccogliete la farina in un’ampia ciotola, create al centro un cratere con una frusta, versatevi il latte, poco alla volta, e cominciate a incorporare la farina, partendo dal centro. Continuate a versare fino a stemperare tutta la farina con il latte, evitando di formare grumi. Aggiungete le uova, una alla volta, aggiungendo il successivo quando il primo sarà perfettamente incorporato.

Sciogliete il burro nella padella che utilizzerete per cuocere e aggiungetelo alla pastella.

Versate un mestolo di pastella nella padella unta di burro e fatela ruotare, in modo da distribuire uniformemente il composto. Cuocete per 50 secondi circa. Quando la crespella si stacca, cuocete l’altro lato per altri 30 secondi. Le crespelle sono pronte!

Consigli

Queste crespelle sono una base neutra che si presta a diverse preparazioni e farciture: utilizzatele per lasagne e timballi oppure farcitele con zucchero o sciroppo, confetture, creme, prosciutto, formaggi. A piacere, potete anche variare la pastella cambiando il tipo di farina.

Se volete conservare le crêpes, lasciatele raffreddare, poi impilatele, separandole con un foglietto di carta da forno, sigillatele con la pellicola e riponetele in frigo. Si conservano per 3 giorni.

Come piegare le crespelle

Non vi resta che decidere come piegare le crespelle in base al condimento prescelto. La più classica a forma di triangolo è perfetta sia per un ripieno di prosciutto e formaggio che per una crema spalmabile al cioccolato o una marmellata.

Potete chiudere le crespelle anche a pacchetto, con uovo al centro, similmente alle galette di grano saraceno che si preparano in Bretagna. Si può optare per una semplice e veloce mezzaluna, oppure realizzare un bel fagottino ripieno, che saprà stupire di certo i commensali.

Infine, potete ingannare l’occhio trasformando una crespella in un formato di pasta: a forma di sigaro, ripiena di formaggio grattugiato, da servire in brodo, oppure a strisce, come fossero tagliatelle, da condire con il sugo di pomodoro. Guardate tutti i nostri consigli per piegare le crespelle nella gallery in alto. Qui sotto, 5 ricette da provare!