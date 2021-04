Spread the love











Brando Giorgi è tornato in Italia per affrontare una delicata operazione per un problema all’occhio che ha compromesso la sua permanenza nel reality di Canale 5. Brando Giorgi tranquillizza i suoi fan dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per un grave problema all’occhio. L’attore è tornato in Italia d’urgenza rinunciando alla possibilità di arrivare tra […]

L’articolo Brando Giorgi è stato operato agli occhi: come sta l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi proviene da Leggilo.org.

