Beautiful settimana 3-9 maggio 2021 anticipazioni americane

Cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful in onda in prima tv su Canale 5 la settimana dal 3-9 maggio 2021? Stiamo parlando della nota soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. In onda sull’emittente televisiva CBS dal 23 marzo 1987, in Italia la soap opera è trasmessa ininterrottamente dal 1990! Scopri come ha festeggiato Beautiful i suoi trent’anni dall’arrivo in Italia!

Dopo i colpi di scena degli episodi precedenti, scopriamo insieme le novità in arrivo in Beautiful settimana 3-9 maggio 2021: leggi le anticipazioni americane!

Katie Logan e Sally Spectra discutono In Beautiful soap opera Credits: BBL Distribution

Nelle prossime della soap Zoe si preoccupa quando sente una discussione tra Thomas e Liam. Katie condivide intanto con Sally il dolore e l’isolamento che ha vissuto dopo aver dato alla luce Will, mentre Brooke sorprende Thomas ad origliare un litigio che lei sta avendo con Ridge. Nel frattempo Liam rimane sbalordito quando Hope gli assicura che Thomas non è più un problema per il loro rapporto.

In seguito, il giovane Spencer si scusa con Hope, ma arriva Douglas a destare nuove preoccupazioni: non vuole vivere con suo padre e Zoe. Thomas però deve ancora compiere l’ultimo sacrificio per ottenere il suo obiettivo finale. Nel frattempo Ridge implora sua figlia Steffy di dare a Thomas un’altra possibilità.

Quest’ultimo, intanto, continua con il suo piano quando origlia la delicata conversazione tra Hope e Douglas. Poco dopo, allora, si assicura che tutti siano invitati ad una cena speciale organizzata alla Forrester Creations. Peccato però che Brooke informa Thomas di aver scoperto il suo gioco, ma valgono a poco le parole della donna, dato che Thomas è pronto a fare un grande discorso dinanzi a tutti. Di che si tratta? Di una proposta di matrimonio!

