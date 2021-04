Avanti un altro: news e curiosità

Spread the love

Prosegue il successo di “Avanti un altro” prima del TG 5, dal lunedì al sabato, e di “Avanti un altro pure di sera” la domenica in prima serata. Entrambi sono condotti da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Quali sono stati gli speciali cult del format? Qual è stata finora la vincita record di “Avanti un altro”?

Paolo Bonolis è in stato di grazia. E non sbaglia un colpo.

“Avanti un altro” su Canale 5, dalle 18.45 alle 20, dal lunedì al sabato, continua a fare il pieno di ascolti. Lo stesso dicasi per “Avanti un altro pure di sera” alla domenica in prime time sulla rete ammiraglia di Mediaset.

“Avanti un altro!” è un successo tutto italiano. Il format nasce dieci anni fa da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci.

È stato esportato in tutto il mondo, in particolare in Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Polonia, Turchia, Brasile, Cile, Canada, Paraguay e Vietnam.

Avanti un altro: speciali cult e vincita record

Nella storia di “Avanti un altro!” ci sono stati due speciali molto apprezzati.

Nella puntata domenicale del 6 gennaio 2013, i concorrenti erano bambini. Il montepremi conquistato nel gioco finale è stato interamente devoluto per la ricostruzione di una mensa a Medolla, comune colpito dal terremoto dell’Emilia del 2012.

Il 25 maggio 2014 è andata in onda una puntata dal titolo “Campioni del Mondo”, in cui si sono affrontati atleti che si sono distinti negli anni a livello internazionale in varie discipline sportive.

Sapete qual è stata la vincita record finora?

Appartiene al signor Paolo D’Angelo che, il 25 gennaio nel 2013, si è aggiudicato ben 225.000 euro.

Sono molti i personaggi curiosi che si sono avvicendati nello studio di “Avanti un altro!” in questi anni, da quelli del Minimondo a quelli del Salottino, subentrato al primo nel 2017 e capitanato da Miss Claudia.

Il cast annovera protagonisti ‘storici’, come il Bonus, lo Iettatore, la Bona Sorte, la Dottoressa, la Bonas, l’Alieno, lo Scienziato pazzo, il Crociato.

Tra i più attuali ci sono la Regina del Web, le Gemelle Soap Opera, XXXL, Il Gladiatore, La Brasiliana, L’Uomo Tigre, la Tecnologica, la Poetessa, l’Indignato, Il Cerca Moglie, l’Atleta, l’Idraulico, El Tigre, Il Rebus, Salute e Benessere.

