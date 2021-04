arriva-l’ultima-puntata-di-la-fuggitiva

De La fuggitiva l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

La fuggitiva su Rai 1 inizia lunedì 5 aprile 2021 in prima serata con due episodi, il primo dei quali comincia alle 21.25 circa. Così parte quello che Carlo Carlei, il regista definisce un “action-thriller” prendendo in prestito l’etichetta di un genere americano. Questa fiction, però, presenta anche venature di melodramma che suscitano sempre grande interesse al pubblico del primo canale Rai. Arianna è una donna accusata ingiustamente della morte del marito. Non ha altra scelta che fuggire allo scopo di guadagnare tempo e scoprire quale sia la verità dietro questa tragedia. La morte del consorte ha stravolto la sua esistenza, ma fa parte di qualcosa di molto più grande: una cospirazione. Episodio dopo episodio la fiction con protagonista Vittoria Puccini su Rai 1 ci incanta con una storia adrenalinica. De La fuggitiva l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

De La fuggitiva quando va in onda il finale? L’ultima puntata è attesa per lunedì 26 aprile 2021 in prima visione su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma targata Rai è disponibile anche a posteriori dopo la trasmissione in tv e trovi gli episodi già andati in onda.

La fuggitiva finale e numero episodi

La Fuggitiva, qui Vittoria Puccini in una scena allo specchio Credits Rai

De La fuggitiva quanti episodi vanno in onda con l’ultima puntata? Questa è una domanda che alcuni fan si fanno a fronte del fatto che il numero di episodi della fiction non coincide con le puntate a essa dedicate su Rai 1.

Il finale della fiction coprodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia (A.P.A.), è composto dagli episodi 7 e 8. Sono, quindi, due gli episodi che compongono l’ultima puntata come accaduto per le precedenti.

Prima puntata (episodi 1 e 2) – lunedì 5 aprile 2021

(episodi 1 e 2) – lunedì 5 aprile 2021 Seconda puntata (episodi 3 e 4) – lunedì 12 aprile 2021

(episodi 3 e 4) – lunedì 12 aprile 2021 Terza puntata (episodi 5 e 6) – lunedì 19 aprile 2021

(episodi 5 e 6) – lunedì 19 aprile 2021 Quarta puntata (episodi 7 e 8) – lunedì 26 aprile 2021

ATTENZIONE: la programmazione de La fuggitiva su Rai 1 è soggetta a variazioni.