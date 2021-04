a-franke-il-red-hot-design-award-2021

La giuria del Red Dot Design Award 2021, il più importante e prestigioso riconoscimento internazionale del design, ha assegnato alla collezione di forni Mythos di Franke e ai nuovi miscelatori Icon e Lift il famoso Red Dot per il Product Design rispettivamente nelle sottocategorie Kitchen Appliances and Kitchen Accessories e Kitchen Taps and Sinks. Tre riconoscimenti che sottolineano il ruolo di assoluta eccellenza dell’azienda leader mondiale nella produzione di lavelli, miscelatori ed elettrodomestici di alta gamma, che da oltre 100 anni si distingue per perfezione estetica, tecnologia innovativa e soluzioni che si adattano ad ogni stile ed esigenza. «Proporre sul mercato e introdurre nelle case dei nostri clienti prodotti ad alto contenuto di design abbinato a tecnologia dal valore aggiunto e alla garanzia di performance professionali è la nostra missione» spiega Gregory Oswald, Vice President Category Management Franke Home Solutions.

Miscelatore Icon di Franke

«Per questo, ricevere un riconoscimento così prestigioso come il Red Dot Design Award è per noi un onore e un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione, cercando di anticipare sempre le esigenze del settore e dare la possibilità ad ognuno di dare forma a una cucina che rispecchi le proprie aspettative in ogni minimo dettaglio». I forni Mythos sono il fiore all’occhiello dell’omonima collezione che Franke ha recentemente ampliato con proposte che si rivolgono a coloro che amano circondarsi di bellezza e design curato nei minimi dettagli, combinando vetro nero e acciaio inox. Forni di ultima generazione dedicati a chi ama sperimentare con il supporto di elettrodomestici che garantiscono performance professionali e risultati eccellenti. Ma la giuria del Red Dot Design Award 2021 ha premiato anche due novità assolute della collezione di miscelatori, esaltando la leadership di Franke nella proposta di soluzioni legate all’area multifunzionale della cucina, due prodotti destinati a coordinarsi in primis con il lavello, ma anche con gli altri elettrodomestici, per dare forma ad un ambiente in totale armonia di linee e finiture. Icon, ad esempio, è sinonimo di stile contemporaneo e design innovativo, in perfetto equilibrio tra estetica sinuosa ispirata alla natura e massima funzionalità: un’originale e moderna interpretazione del miscelatore declinata in due versioni (con doccetta estraibile doppio getto o canna girevole) e tre finiture esclusive (Chrome, Decor Steel e Matte Black). Altrettanto innovativo ed elegante il miscelatore Lift, disponibile (come Icon) sia nella versione con doccetta estraibile doppio getto o con canna girevole. La superficie estremamente liscia garantisce facilità di pulizia e massima resistenza a graffi e corrosioni, che mantengono il miscelatore bello nel tempo. Tre le finiture disponibili: Chrome, Decor Steel e Matte Black. Tutti i prodotti sono disponibili presso tutti i punti vendita Franke.