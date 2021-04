tommaso-zorzi-senza-casa?

Dopo il brillante lancio della sua carriera televisiva, grandi cambiamenti arrivano anche nella vita privata di Tommaso Zorzi. Prima l’arrivo del gattino Priscilla, dopodiché, in seguito ad una lunga ricerca, l’influencer ha trovato la casa in cui a breve si trasferirà.

Un cambiamento dopo l’altro, in questo periodo, nella vita di Tommaso Zorzi. Dopo la partecipazione e la vittoria al Grande Fratello Vip 5 che lo ha avviato verso una brillante carriera televisiva, i cambiamenti sono arrivati anche nella vita privata.

Così, dopo l’arrivo dal gattino Priscilla, ecco che dopo una lunga ricerca, Tommaso Zorzi ha trovato la casa in cui trasferirsi.

Dopo diverse ore di assenza dai social, l’inflencer questa mattina è tornato a postare stories, annunciando su Instagram una grande novità per i suoi follower.

Mentre portava a spasso Gilda, la sua amata bassottina, Tommaso Zorzi ha spiegato di essere stato lontano dai social perché ieri ha preferito godersi i suoi animali per tutto il giorno.

Subito dopo rivela che c’è una grande novità che lo riguarda, infatti, dopo tanta ricerca, a breve si trasferirà:

Alcune settimane fa Tommaso Zorzi aveva raccontato di un brutto episodio capitatogli proprio nella ricerca di una nuova abitazione a Milano.

Il vincitore del Gf Vip 5 infatti, aveva trovato un appartamento a cui era molto interessato, e quando è stato il momento di procedere, dall’agenzia immobiliare gli avevano fatto sapere che il proprietario dell’immobile non era interessato ad affittare la casa ad un personaggio del mondo dello spettacolo.

Così Tommaso si sfogava con i suoi follower:

“Mi hanno chiamato stamattina dall’agenzia immobiliare per dirmi che la casa che volevo, il proprietario non la affitta a gente dello spettacolo. Non ho ancora capito cosa vuol dire, ma manteniamo la calma. Quindi stiamo da capo a dodici e dobbiamo trovare una casa.”

