TG BYOBLU24 | 19 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Un’onda inarrestabile quella dell’iniziativa #IoApro. Tante le adesioni e i partecipanti non si fermeranno davanti alle restrizioni governative. Si tratta del grido di protesta di centinaia di migliaia di lavoratori della ristorazione e di tutti i comparti economici del settore messi in crisi da 14 mesi di chiusure. Gli organizzatori di #IoApro hanno deciso ora di creare un governo pro tempore che sostituisca l’esecutivo fin quando questo non si deciderà realmente a far riaprire i locali.

Non solo il Green Pass, il passaporto vaccinale per spostarsi tra Stati diversi, in Italia è in lavorazione anche un pass per spostarsi sul territorio nazionale. La proposta è arrivata da Draghi stesso in conferenza stampa. Una decisione importante che ha risvolti sia etici che logistici, lanciata come se si trattasse di una proposta di ordinaria amministrazione.

Abbiamo sentito gli avvocati Geraci e Palmigiano, incaricati dalla famiglia della professoressa Cinzia Pennino, morta alcuni giorni dopo l’inoculazione del vaccino AstraZeneca presso il Policlinico di Palermo. Ai nostri microfoni gli avvocati hanno ricostruito gli ultimi giorni di vita della donna e sottolineato gli aspetti su cui stanno indagando. Troverete l’integrale dell’intervista su Davvero TV.

Mentre in Italia si discute di riaperture a singhiozzo e di pass per spostarsi tra regioni, vi vogliamo mostrare come si svolge la vita in Russia. Le immagini sono tratte da un centro commerciale, regolarmente aperto di domenica.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €311.179 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.