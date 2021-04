Stefania Rocca ha una sorella che è la sua fotocopia: ecco di chi si tratta

La nota attrice italiana Stefania Rocca ha una sorella che le somiglia molto. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando

Stefania Rocca (Instagram)

Di origini piemontesi, l’attrice da giovane si è trasferita per un periodo nella nostra capitale, dove ha intrapreso gli studi di recitazione e successivamente di cinematografia.

Qualche anno più tardi si è spostata oltreoceano, per la precisione a New York, città in cui ha frequentato l’Actors Studios. L’esordio ufficiale sul grande schermo risale al 1994, partecipando ad un cortometraggio, mentre l’anno seguente ha recitato nella pellicola intitolata “Palermo Milano – Solo andata”.

Da lì in poi la sua carriera ha spiccato il volo, sia per quel che riguarda il cinema sia per il mondo della tv. Grazie alle collaborazioni con alcuni registi italiani del calibro di Carlo Verdone e Cristina Comencini, Stefania si è aggiudicata vari premi e riconoscimenti, tra cui va segnalata anche una nomination per il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

La sorella di Stefania Rocca

Arrivando al presente, proprio quest’anno la Rocca ha preso parte alle riprese della serie televisiva intitolata “Tutta colpa di Freud”. Ispirata all’omonimo film diretto dal regista Paolo Genovese, va in onda in streaming sulla piattaforma digitale Prime Video.

Per quel che riguarda il capitolo della sua sfera personale, Stefania si è sposata nel 2005 con l’imprenditore italiano Carlo Capasa. Insieme a quest’ultimo l’attrice ha messo al mondo due figli di nome Leone Ariele e Zeno, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2010.

Molto legata alla sua famiglia, per la Rocca c’è un’altra persona importante, nonostante tra loro non sussiste un amore idilliaco. Stiamo parlando di sua sorella maggiore Silvia, la quale nella vita è una modella e DJ.

Dopo aver studiato lingue, essendo infatti in grado di parlare fluentemente l’inglese, il francese e lo spagnolo, ha intrapreso il percorso che l’ha portata nel mondo dello spettacolo. Ha sfilato per alcuni dei marchi principali nel settore della moda, tra cui Rocco Barocco, Gianni Versace e Giorgio Armani.

Molto somigliante a sua sorella, Silvia ha partecipato a qualche programma televisivo durante la sua carriera, come ad esempio al reality show “La Fattoria”. Successivamente ha condotto “Sfide senza frontiere”, in onda su Italia 1, mentre a partire dal 2016 lavora per l’emittente “Radio italiana 531”.

Come accennato in precedenza, anche se sono cresciute insieme le due sorelle non sempre vanno molto d’accordo, come dichiarato da Stefania. Addirittura in passato, Silvia ha accusato la più piccola di essere una raccomandata, subendo poi una risposta per le rime da parte della minore.