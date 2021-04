ricordate-il-volto-simbolo-di-linea-verde?-ecco-che-fine-ha-fatto-federico-fazzuoli

Lo storico presentatore di Linea Verde, Federico Fazzuoli, è sparito dalla scena televisiva. Andiamo a scoprire insieme che fine ha fatto

Federico Fazzuoli (Websource)

Federico Fazzuoli è un conduttore italiano, nato nel 1946 in un piccolo comune in Toscana, per la precisione in provincia di Arezzo.

Verso la fine degli anni settanta ha firmato un contratto con la Rai, nella quale ha iniziato a lavorare come sceneggiatore. Qualche tempo dopo invece, fonda il programma che lo ha consacrato.

Stiamo parlando ovviamente di “Linea Verde”, trasmissione dedicata all’agricoltura e al territorio nostrano in generale. La creazione dello storico format targato Rai è avvenuta nel 1981. Ancora oggi va in onda sugli stessi canali il sabato e la domenica.

Federico è stato al timone del programma fino al 1994, per poi essere sostituito nel corso degli anni da diversi conduttori. Tra i più noti ricordiamo Paolo Brosio, Gianfranco Vissani, Veronica Maya, Massimiliano Ossini ed Elisa Isoardi. Quest’ultima è stata recentemente costretta a terminare la sua avventura in Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Leggi qui -> Sergio Volpini, ex volto del Grande Fratello alla sua grande paura: che fine ha fatto

Leggi qui -> Andrea Montovoli: dal carcere al Grande Fratello. Che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto Federico Fazzuoli?

Ad oggi lo storico presentatore di Linea Verde vive in Toscana, sua terra natia. Qui possiede una fattoria, la quale appartiene alla sua famiglia da decenni. Insieme a lui ci sono sua moglie Anita ed i figli, i quali sono molto legati al genitore.

Il centro aziendale, a partire dal 1995, svolge un tipo di agricoltura rigorosamente biologica. Le produzioni principali sono quelle di olio e vino, prodotti tipici di quelle terre.

È da diversi anni invece, che Federico ha iniziato a viaggiare in Oman. In un’intervista di qualche tempo fa, ha rivelato di essere incuriosito da questa nazione: “Da una decina di anni che, periodicamente, partecipo a progetti in questo Paese”.

In seguito, Fazzuoli ha spiegato meglio la sua attività: “Quello che sto seguendo ambisce a ricostruirne la storia. Qui mancano monumenti e altre forme di arte che ci possono consegnare le immagini del passato. Le abbiamo ricreate”.

Da queste sue parole emerge la passione che il conduttore ha nei confronti dell’arte, oltre naturalmente a quella per i viaggi. Sono diversi anni che è uscito dalla luce dei riflettori, tuttavia prosegue la sua vita godendosi le meraviglie della sua terra e non solo.