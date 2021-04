Ingredienti

1 pollo intero circa 1,2 Kg

4 foglie di alloro

1 limone

1 cipolla

salvia

timo

origano

olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

burro

vino bianco secco

sale

pepe

Durata: 1 h 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta del pollo in cocotte, prendete 1 pollo intero da circa 1,2 kg, già pulito.

Farcitelo con 4 foglie di alloro, 1/2 limone tagliato a spicchi, qualche grano di pepe, 1/2 cipolla, salvia, timo e origano freschi. Scaldate una cocotte adatta a contenere tutto il pollo: versatevi poco olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, altri 2 spicchi di limone e fate rosolare leggermente.

Imburrate il petto del pollo con burro freddo, massaggiatelo con poco sale e pepe, quindi ponetelo nella cocotte e fate dorare, dalla parte del petto, per 5 minuti a fiamma media.

Sfumate con 1 bicchiere di vino bianco secco, quindi girate il pollo con il petto all’insù. Chiudete la pentola e fate dorare il volatile da ogni lato per 3 minuti. Cuocete con il coperchio per 15 minuti, poi infornate la cocotte a 190 °C per 35 minuti circa, sempre con il petto rivolto verso l’alto.

Ricetta di Csaba dalla Zorza