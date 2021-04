Spread the love











Dopo aver denunciato i vicini per una festa privata che non rispettava le norme anti Covid-19, Alessandro Gassmann ha ricevuto tante critiche, tra cui quella di Barbara Palombelli: ecco che cosa ha detto la conduttrice. È nel corso della trasmissione di Giletti in diretta su RTL 102.5 che Barbara Palombelli ha parlato dell’argomento più discusso […]

L’articolo Non mi fa rabbia la felicità degli altri, mi mette allegria, dice Barbara Palombelli pensando a Gassmann proviene da Leggilo.org.

