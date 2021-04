napoli,-viaggiatore-investito-da-treno-della-metropolitana-nella-stazione-toledo

Un uomo è stato investito da un treno della metropolitana della Linea 1 a Napoli, nella stazione Toledo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.30 di lunedì 19 aprile. Ancora non si conoscono le condizioni del viaggiatore coinvolto. Così come non è chiaro se si tratta di un tentativo di suicidio o di una caduta accidentale.

Secondo una prima ricostruzione appresa dal Riformista, l’incidente è avvenuto all’arrivo del treno proveniente dalla stazione Dante e diretto alla stazione Centrale. La circolazione è temporaneamente limitata alla tratta Piscinola-Dante fa sapere l’Anm sui social.

🚇❌Metro Linea 1: circolazione temporaneamente limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante. Ci scusiamo per il disagio. — Anm – Napoli (@anmnapoli) April 19, 2021

La notizia del decesso dell’uomo non è stata confermata. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Quando è uscito in barella dalla stazione Toledo l’uomo era vivo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e una pattuglia dell’esercito che si trovava poco distante.

