napoli-inter-1-1:-voti,-highlights-e-tabellino

Pari allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter: voti ed highlights del big match della domenica sera

Lautaro Martinez, Diego Demme e Mario Rui di spalle (@GettyImages)

Un match concitato quello della domenica sera di Serie A tra Napoli ed Inter che portano a casa un punto ciascuno. Partenopei non approfittano della sconfitta della Juventus per poter recuperare punti e riuscire a sperare ad un posto in Champions League, mentre nerazzurri che racimolano quanto più possibile per rimanere capolista ad 8 giornate dalla fine del campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Infortunio Chiesa, trema la Juventus: le condizioni dell’esterno offensivo



Per Antonio Conte e Gennaro Gattuso è arrivata l’ora di tirare le somme di un anno florido da una parte, meno dall’altra. Nonostante il primo tempo sia stato giocato molto più dai partenopei, una falla del sistema di difesa non ha permesso di tenere il vantaggio – grazie ad un autogol di Handanovic – per molto tempo.

Napoli-Inter: voti, highlights e tabellino

Kalidou Koulibaly e Romelu Lukau (@GettyImages)

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 5.5 (90’+1′ Bakayoko sv), Demme 6.5, Zielinski 6 (88′ Elmas sv); Politano 6 (90’+1′ Hysaj sv), Osimhen 6 (74′ Mertens 6), Insigne 5.5. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 5.5, De Vrij 4.5, Bastoni 5.5; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 6.5, Eriksen 7 (86′ Gagliardini sv), Darmian 6 (68′ Perisic 6); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6.5 (75′ Sanchez 6). All. Conte

Marcatori: 36′ aut. Handanovic, 55′ Eriksen (I).

Ammoniti: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Mertens (N), Hakimi (I), Manolas (N).