Massimo Giletti, malore in diretta a Non è L’Arena: “Vediamo se riusciamo a continuare”

Malore in diretta a Non è l’Arena per Massimo Giletti. È successo nel corso della puntata della trasmissione di La7 in onda domenica 18 aprile 2021conduttore è apparso visibilmente sudato e affaticato e si è subito scusato con i telespettatori: “Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare”. Giletti è riuscito comunque a proseguire nella conduzione del programma fino alla fine.