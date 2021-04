lutto:-l’atletico-racconigi-piange-secondo-casale,-presidente-per-una-decade

Un grave lutto ha colpito nel pomeriggio di oggi (18 aprile) l’Atletico Racconigi: è infatti venuto a mancare una figura storica del club rossoblu, Secondo Casale.

Fra i fondatori della società, nel 2007, ne divenne presidente nel 2010: fu al vertice dell’Atletico Racconigi fino al 2020, restando poi come presidente onorario.

“Dino ha contribuito non solo alla fondazione e alla crescita dell’Atletico Racconigi, ma è stato un pilastro importante per l’intero sport racconigese. Commossi, ci uniamo nel ricordo di Dino, per sempre uno di noi” hanno commentato dal club rossoblu in un post di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.