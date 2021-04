lorella-cuccarini-e-il-marito-silvio-testi,-momenti-di-tensione-…

Spread the love











Sono trascorsi 30 lunghi anni da quando Lorella Cuccarini, nota conduttrice televisiva ma anche ballerina, cantante e attrice si è sposata con il noto produttore Silvio Testi, il cui nome reale è Silvio Capitta. I due si sono conosciuti nel periodo di Fantastico dove lui produceva le sigle mentre invece lei era la showgirl. Da allora non si sono più lasciati anche se la Cuccarini nel corso di una recente intervista parlando del suo matrimonio e del rapporto con il marito ha raccontato di non essere più i fidanzatini di una volta ma nonostante ciò il loro legame è ancora oggi piuttosto solido.

Lorella Cuccarini e il rapporto con il marito Silvio Testi

Tutti conoscono Lorella Cuccarini, in pochi però sanno chi sta al suo fianco da 30 anni. Stiamo parlando del noto produttore musicale e televisivo Silvio Testi per il quale la stessa Cuccarini ha lavorato diverse volte. Nato a Viterbo nel 1954 e di origine sarde, Testi si è laureato in Giurisprudenza e nel corso della sua vita ha prodotto diverse canzoni, alcune anche per Heather Parisi. Nel periodo di Fantastico, celebre varietà televisivo in onda sui canali Rai, ha conosciuto Lorella Cuccarini dalla quale non si è più separato. I due oggi sono genitori di 4 figli e hanno un rapporto piuttosto solido nonostante il loro matrimonio abbia subito alcuni momenti di tensione in seguito alla morte delle rispettive madri.

Il racconto del periodo di crisi

Quello tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi è un grande amore che dura da moltissimo tempo, esattamente 30 anni. Il loro matrimonio però ha subito alcuni momenti di tensione in seguito ad un momento molto doloroso per entrambi ovvero la perdita delle loro madri. Marito e moglie si sono trovati ad affrontare il dolore in maniera diversa. Nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair la Cuccarini ha raccontato che mentre lei per poter risanare le ferite preferisce la compagnia della famiglia e il dialogo ecco che al contrario il marito Silvio Testi preferisce la solitudine e il silenzio.

Crisi superata per Lorella Cuccarini e il marito

Nonostante tutto però Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi sono riusciti a superare questo brutto periodo e resistere alla tempesta che li ha travolti. La stessa ha raccontato di essere riusciti ad uscirne più forti di prima. Come hanno fatto? La Cuccarini nel corso dell’intervista ha raccontato che ‘la cura è il letto’ precisando che i due fanno l’amore almeno due volte alla settimana.

