libia,-2-pescherecci-italiani-al-largo-di-bengasi.-la-farnesina-scrive-al-sindaco-di-mazara-del-vallo-per-farli-allontanare

Da alcuni giorni 2 pescherecci italiani sono tornati a lavorare nelle acque internazionali attorno alla Libia, in particolare al largo di Bengasi. Nel settembre del 2020 altre due imbarcazioni della marineria di Mazara del Vallo vennero sequestrate proprio al largo di Bengasi: per una giornata intera una motovedetta della milizia del generale Khalifa Haftar incrociò al largo di un gruppo di pescherecci italiani e tunisini. A fine serata, dopo aver ricevuto ordini da terra via radio, i miliziani di Haftar diedero la caccia ai pescherecci italiani e ne sequestrarono due.

Sabato stranamente il Ministero degli Esteri, invece di prendere unprovvedimento nei confronti degli armatori o di avviare un’azione politica nei confronti del governo o delle milizie libiche, ha scritto una lettera al sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, come se il sindaco potesse essere responsabile delle azioni degli armatori.

Il capo dell’Unità di crisi del ministero scrive che “i pescherecci “Giuseppe Schiavone” e “Nuovo Cosimo” si trovano a poche miglia al largo delle coste della Cirenaica, a poca distanza l’uno dall’altro”. “Si tratta di attività altamente pericolosa e suscettibile di comportare conseguenze gravi non solo per le imbarcazioni ma anche per gli equipaggi”. La Farnesina chiede al sindaco di convincere gli armatori “affinché le due imbarcazioni abbandonino immediatamente la zona a tutela dell’incolumità degli stessi marittimi. Nella lettera il ministero sostiene che “le autorità libiche potrebbero esercitare azioni di polizia suscettibili di condurre al sequestro delle imbarcazioni e del pescato, con la possibilità che gli stessi equipaggi possano essere detenuti per durate non prevedibili”. Che è come riconoscere legalità ad alcune milizie in Libia, ma soprattutto è un segnale della rinuncia a far valere il diritto di pesca in acque internazionali che l’Italia non riconosce di competenza della Libia.

Il sindaco Salvatore Quinci, all’Ansa ha dichiarato di aver “sentito l’armatore dei due pescherecci Salvatore De Santis, al quale ho rappresentato quanto mi è stato comunicato dall’Unità di crisi; toccherà a lui ora vagliare la situazione e capire che fare”. Ma l’armatore ha risposto che “i due pescherecci si trovano a 40 miglia da Bengasi, in acque internazionali, quella è una zona molto ricca di pesce e, quindi, per noi è vitale lavorare lì. Ed è perfettamente legale”.

Ambienti vicini al sindaco Quinci hanno anche manifestato il disagio che il primo cittadino mazarese ha provato nel riceve la lettera della Farnesina: “Innanzitutto lo Stato centrale delega il Sindaco a trattare una questione che attiene alla politica estera e all’ordine pubblico del paese. Ma poi, dopo l’incidente del settembre scorso, quando una nave della Marina Militare era a 3 ore dai pescherecci e non intervenne, lo Stato italiano rinuncia a tutelare i suoi cittadini ina acque internazionali. Di fatto si legittima una sovranità libica in acque internazionali, e non si prova nessuna azione a tutela non solo dei pescatori, ma anche degli interessi dello Stato italiano”.