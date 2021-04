La compagnia del cigno 2 anticipazioni terza puntata

Terzo appuntamento con La compagnia del cigno 2: la terza puntata della fiction va in onda su Rai 1 domenica 25 aprile.

Scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma la sceneggiatura con Monica Rametta, la seconda stagione ritrova i componenti della Compagnia più adulti e maturati: Matteo (Leonardo Mazzarotto), Barbara (Fotinì Peluso), Domenico (Emanuele Misuraca), Sara (Hildegard De Stefano), Robbo (Ario Nikolaus Sgroi), Sofia (Chiara Pia Aurora) e Rosario (Francesco Tozzi).

Alessio Boni veste nuovamente i panni del direttore d’orchestra Luca Marioni, con Anna Valle in quelli di Irene, sua moglie. New entry della seconda stagione l’attore turco Mehmet Günsür che interpreta Teoman Kayà, rivale di Marioni.

Di seguito, le trame del quinto e sesto episodio di La compagnia del cigno, in onda domenica 25 aprile su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa e in streaming su RaiPlay.

La compagnia del cigno 2 anticipazioni terza puntata episodio 5

Nel primo episodio della serata intitolato “Prepararsi a combattere”, l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman (Mehmet Günsür), smuove gli animi di insegnanti e allievi.

L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni (Alessio Boni) che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra loro per la vittoria. La preparazione all’esibizione mette tutti sotto pressione.

Lorenzo (Giacomo Del Papa) sfrutta l’occasione per avvicinarsi pericolosamente a Domenico (Emanuele Misuraca) e Barbara (Fotinì Peluso), spaventata dalle conseguenze delle su bugie, si sente ormai in trappola. Matteo (Leonardo Mazzarotto), che si era tirato fuori dalla competizione per stare vicino a Sofia (Chiara Pia Aurora), rimette tutto in discussione dopo l’ingerenza di uno dei suoi maestri.

La compagnia del cigno 2 anticipazioni terza puntata episodio 6

Nel secondo episodio della serata intitolato “La competizione”, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà fa sì che un segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto speciale col maestro Marioni.

Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara, e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria (Carlotta Natoli) per giustificare la figlia, vittima dell’atteggiamento manipolatorio di Lorenzo.

La sera dell’esibizione con la direttrice americana è alle porte e i ragazzi sono pronti ad esibirsi. Un cambiamento improvviso sul programma della serata ribalta le carte in tavola, nella sorpresa di tutti i presenti al concerto.

La compagnia del cigno 2, programmazione Rai 1

La compagnia del cigno 2 va in onda su Rai 1 la domenica in prima serata a partire dall’11 aprile. Salvo cambiamenti di palinsesto, quella che segue è la programmazione della fiction con il calendario degli appuntamenti con la seconda stagione:

La compagnia del cigno 2 in streaming

In streaming, La compagnia del cigno 2 è presente nel catalogo di RaiPlay, la piattaforma di video on demand gratuita di Rai. Per guardare le puntate della fiction in diretta o in differita è possibile accedere al sito da browser, oppure scaricare l’app da app store.