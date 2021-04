isola-dei-famosi:-miryea-in-lacrime-per-colpa-di-fariba?

Si preannunciano nuove polemiche per la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi: tra le amazzoni rimaste in Honduras e il resto dei naufraghi c’è un clima per nulla sereno. Ultimo episodio in ordine temporale: Miryea è scoppiata in lacrime a causa di alcune offese ricevute dal gruppo.

Fra le Amazzoni, che fino a qualche giorno fa abitavano Playa Esperanza vivendo un’esperienza completamente diversa rispetto a quella degli altri naufraghi, e il gruppo che è sempre rimasto su Playa Palapa, le tensioni sono costanti e quotidiane. In particolare, sembra che qualcuno stia cercando di creare una frattura tra Miryea e il resto del gruppo.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione, infatti, si è ritrovata in lacrime dopo che Fariba le ha riportato ciò che si dice di lei in sua assenza: secondo la mamma di Giulia Salemi, molti dei concorrenti avrebbero chiamato “stupida” proprio Miryea, che ha confessato di esserci rimasta molto male.

Fariba e Beatrice, che sarebbero state coloro che hanno riportato queste frasi a Miryea, avrebbero indicato alla naufraga anche i responsabili: Francesca Lodo, Valentina Persia, Gilles Rocca e Andrea Cerioli. “Io non l’ho detto, non è assolutamente vero”, ha detto subito Francesca, che anzi, si è prodigata per consolare Miryea.

Isola dei Famosi: “Le bugie hanno le gambe corte”

Valentina Persia, interpellata su cosa avesse detto a proposito del comportamento di Miryea, ha ribadito di averla descritta come una ragazza leggera ma mai si sarebbe permessa di offenderla chiamandola “stupida”. Dato che tutti hanno negato, è stato chiamato un confronto tra Beatrice e Fariba, le due persone da cui tutto è partito: “Sono molto brave a lanciare il sasso e nascondere la mano”, ha detto Miryea quando entrambe hanno negato di aver fatto i nomi dei responsabili.

Come al solito, Valentina Persia è stata molto schietta, affermando di poter credere alla buonafede di Beatrice, perché non la conosce, mentre sa benissimo come è fatta Fariba. A Gilles Rocca, poi, non è sfuggito il sorriso molto compiaciuto che la mamma di Giulia Salemi ha sfoggiato mentre in Palapa si stava creando una vera e propria lite: