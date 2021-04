L’insalata di verdure cotte e uova sode è un’insalata colorata, con verdure sia fresche che cotte al vapore: un ottimo modo per fare il pieno di vitamine risparmiando sulle calorie. Questo piatto unico si prepara in pochissimo tempo e può essere personalizzato a piacere, partendo dalle verdure che possono essere sostituite con quelle stive (zucchine crude, insalatina e peperoni) o con quelle invernali (cime di cavolo, radicchio e finocchio).

Le fave, presenti in questa ricetta, sono un legume fresco che si trova per un breve periodo dell’anno, a metà della primavera. Per prepararle bisogna toglierle dal baccello e poi sbucciarle una a una, la pelle esterna infatti è abbastanza coriacea e non troppo piacevole da mangiare.

Uno dei trucchi di questa insalata è non cuocere troppo le verdure, lasciandole croccanti, e farle intiepidire bene prima di aggiungerle alle verdure fresche, che altrimenti rischiano di appassire. Il tocco in più è decorare l’insalata con qualche primula edule (ormai le vendono in tutti i supermercati) e con dei bei crostoni di pane casereccio bruschettato con abbondante aglio e olio.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

1 manciata Rucola

1 manciata Spinaci novelli

1/2 mazzetto Asparagi

4 Ravanelli

1 Cipollotto

1 manciata Pisellini freschi

1 manciata Fave fresche e sgusciate

2 Uova biologiche

q.b. Sale Fino

q.b. Pepe Nero da macinare

q.b. Peperoncini secco tritato

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di verdure cotte e uova sode, mettete innanzi tutto le uova in un pentolino pieno d’acqua fredda e ponetele sul fuoco a fiamma media. Contate 6 minuti da quando l’acqua arriva al bollore.

Scolate le uova e immergetele in acqua freddissima, quindi lasciate riposare.

Mettete gli asparagi mondati, i pisellini e le fave in una vaporiera e lasciate cuocere per circa 8 minuti.

Tagliate il cipollotto a rondelle e i ravanelli a spicchi.

Mettete le verdure crude in una ciotola: rucola, spinaci novelli, cipollotto, e ravanelli.

Aggiungete quindi anche le verdure a vapore, leggermente intiepidite.

Condite con sale, pepe nero, peperoncino e un filo d’olio.

Servite l’insalata con le uova sgusciate, su cui avrete aggiunto un filo d’olio e un pizzico di peperoncino, e del pane tostato.