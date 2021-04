Germania, i Verdi hanno scelto: sarà Annalena Baerbock a correre per la cancelleria

I Verdi hanno deciso: la candidata per la cancelleria è Annalena Baerbock. Nella scelta per il dopo-Merkel la politologa quarantenne, ex campionessa di trampolino, nota per la volontà di ferro, il pensiero rapido e il talento nel fare rete, ha avuto la meglio su Robert Habeck, il mite e carismatico filosofo cinquantunenne dall’aria trasognata e i pasticci in conferenza stampa, ma che si è sempre fatto notare per la sua straordinaria capacità di mediazione.