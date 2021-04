combattere-lo-spreco-alimentare-cucinando-(per-beneficenza)

Cucinare per combattere lo spreco alimentare? Certamente. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il prossimo 22 aprile IMPASTIAMO, in collaborazione con Caffè Vergnano, propone cinque appuntamenti live dedicati a tutti gli appassionati di cucina. I due organizzatori ben si ritrovano sugli stessi valori, coinvolti come sono: il primo è un’organizzazione statunitense che promuove con scopo benefico lezioni di cucina online per divertire, insegnare e sostenere le comunità, in special modo quella degli chef maggiormente colpita dagli effetti della pandemia; la seconda è la storica torrefazione italiana da sempre attenta alle tematiche legate alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. Che coppia!

L’appuntamento del 22 aprile vede protagoniste cinque rinomate realtà gastronomiche di cinque diversi paesi per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare, che purtroppo riguarda sempre di più tutti noi. Infatti, come afferma Silvia Carluccio, fondatrice di IMPASTIAMO: “Abitudini poco consapevoli in cucina così come un’errata conservazione degli alimenti in casa possono avere un impatto enorme sul nostro pianeta. Secondo la FAO, ogni anno un terzo di tutto il cibo prodotto viene inutilizzato e buttato.” Dati preoccupanti per cui urge cambiare radicalmente, iniziando dal nostro piccolo, alcune abitudini. E continua Silvia Carluccio: “È necessario comprendere e assimilare un approccio sostenibile, e fare in modo che questi gesti diventino abitudini accessibili per tutti”.

Come partecipare

Le lezioni di cucina online organizzate per combattere lo spreco alimentare, gratuite grazie al sostegno di Caffè Vergnano, andranno live il 22 aprile e i partecipanti possono scegliere di contribuire con un’offerta a partire da €20. Il ricavato delle cooking class europee verrà devoluto a Save Bees and Farmers, quello della lezione statunitense a The Bee Conservancy, due organizzazioni impegnate nella protezione delle api, specie che riveste un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’intero ecosistema.

Combattere lo spreco alimentare / Impastiamo

Le lezioni

La lista degli ingredienti di ogni lezione si trova sul portale di IMPASTIAMO per dare l’opportunità agli appassionati di gastronomia di cucinare insieme agli chef, seguendo la ricetta passo dopo passo. Ma non finisce qui: IMPASTIAMO propone anche dei kit di ingredienti scelti appositamente per ciascuna lezione e acquistabili sul sito prima dell’evento. Inoltre, ogni chef condividerà la propria ricetta e suggerirà alcuni consigli per evitare lo spreco alimentare in casa.

Qui di seguito l’elenco degli appuntamenti del 22 aprile (clicca sui link per i biglietti):

Live da Tres Restaurant, Rotterdam, Paesi Bassi – dalle 18.00 alle 18.50

Lo Chef Michael van der Kroft del Ristorante Tres di Rotterdam propone una semplice e interessante insalata di pomodori. Lezione in lingua inglese.

Live da Erasmus Restaurant, Karlsruhe, Germania – dalle 18.30 alle 20.00

Lo Chef Marcello Gallotti, che con il suo ristorante è stato da poco insignito della stella verde della Guida Michelin, propone un piatto di tortelli di ricotta di capra con salsa di broccoli. Lezione in lingua tedesca.

Live da Table, Parigi, Francia – dalle 19.00 alle 20.00

Lo Chef Bruno Verjus del ristorante una stella Michelin Table realizza il suo Poireaux Complet. Lezione in lingua francese.

Live da Altatto, Milano, Italia – dalle 19.30 alle 20.30

Le Chef Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri propongono la ricetta del Risotto al Castelmagno, una delle specialità del loro bistrot milanese. Lezione in lingua italiana.

Live da Friends and Family, Los Angeles – dalle 22.00 alle 23.00

La Chef Roxana Jullapat cucina una torta di grano saraceno al miele, condividendo consigli sulla realizzazione di un dolce gustoso e naturale. Lezione in lingua inglese.