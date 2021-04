cc-milano-aderisce-a-feduf:-al-via-un-ciclo-di-incontri-di-educazione-finanziaria-aperti-a-tutti.

Nasce l’accordo fra la Banca di Credito Cooperativo di Milano e FEduF, la Fondazione per l’educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, che daranno vita insieme a un ciclo di incontri online di carattere divulgativo e informativo gratuiti e aperti a tutti dal titolo “Risparmio e Finanza: tutto ciò che devi sapere per non affidarti alla fortuna”. Durante i webinar, che si terranno con una frequenza di una o due volte al mese a partire dal 24 maggio e sino a dicembre, verranno affrontati numerosi argomenti, dalle basi dell’educazione finanziaria alla gestione del risparmio, dalla finanza sostenibile all’economia civile e di ter­ritorio.

La collaborazione nasce dalla volontà di BCC Milano di promuovere sul territorio la crescita di una cultura finanziaria sostenibile e accessibile a tutti. Infatti, dai dati del rapporto 2021 sull’alfabetizzazione e le competenze finanziarie degli italiani stilato dalla Banca d’Italia è emerso che il 51% dei maggiorenni italiani ha conoscenze finanziarie scar­se o nulle. Questo deficit di competenze non costituisce solo un problema cultura­le, ma si configura come un potenziale rischio, soprattutto per le famiglie economicamente più esposte, poiché ne mette in pericolo i risparmi in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia.

«Gli italiani sono un popolo di risparmiatori ed è giusto – commenta Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e del Gruppo Bancario Co­operativo Iccrea – che tutti possano accedere a compe­tenze chiave per migliorare il proprio futuro economi­co e finanziario. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle persone gli strumenti e le conoscenze per gestire al meglio il rapporto con il proprio risparmio, generan­do opportunità di crescita e valorizzazione delle risorse familiari. L’impegno della Banca sul fronte culturale – conclude Maino – punta a inci­dere sul profondo legame tra le competenze delle persone e la correttezza delle loro de­cisioni finanziarie, con tutte le implicazioni di carattere sociale ed economico che questo comporta sulle scelte prospettiche di giovani e fa­miglie in tema di risparmio e previdenza».

«Investire sulla cultura finanziaria significa, in ultima analisi, prendersi cura del nostro futuro – dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – sia come singole persone, sia a livello di collettività. Per questa ragione l’adesione a FEduF (ABI), che promuove da circa un decennio l’educa­zione finanziaria su tutto il territorio nazionale grazie al contributo fondamentale di banche come BCC Milano, è un’ulteriore testimonian­za dell’impegno profuso dal settore bancario su questa materia che, a tutti gli effetti, contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e di democrazia».

Il calen­dario degli appuntamenti online, trasmessi in streaming web ad accesso libero e gratuito, sarà disponibile sul sito di BCC Milano a partire dal mese di maggio.