carlo-verdone-e-il-suo-attico-da-sogno:-ecco-dove-vive-l’attore

Il noto attore Carlo Verdone ha un attico da sogno. Ecco le curiosità

La carriera del maestro Verdone (Foto facebook)

Carlo Verdone ,classe 1950 è un noto attore, comico, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per i suoi film e per i molteplici personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera.

Figlio di un critico cinematografico e docente di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia, lo avvicina al mondo cinematografico sin da bambino ma fino a 18 anni egli non considerava assolutamente il pensiero di fare l’attore e il regista tanto da affermare: “Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero. Andavo sempre al cinema all’aperto, fumavo di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre. Ero un ragazzo normale e diventare attore era l’ultima cosa che avrei fatto”.

I suoi primi esordi sono attribuibili al cabaret il quale inizia con Tali e quali, proponendo al grande pubblico una serie di personaggi caratterizzanti e riscuotendo un notevole successo. Nel 1977 un regista lo notò a teatro e lo fece debuttare in Non stop, un varietà a cui partecipano altri nuovi comici con Massimo Troisi e Gatti Vicoli Miracoli, tanto da portare Sergio Leone a rimanere estasiato.

Nel 1980 comincia con la regia del lungometraggio Un sacco bello, dove interpreta tutti i personaggi più famosi per poi continuare con Bianco, rosso e Verdone. I film più noti di Verdone sono molteplici, tra cui In viaggio con Papà con Alberto Sordi, Maledetto il giorno in cui t’ho incontrato, Grande, Grosso… e Verdone.

Oggi trascorre i successi professionali con la sua famiglia in una bellissima dimora da sogno.

La dimora da sogno di Carlo Verdone

La dimora da sogno di Carlo Verdone (Foto Web)

Carlo Verdone abita in una dimora da sogno che però non ha mai voluto aprire ai media per mantenere la privacy e la sua riservatezza che lo ha sempre accompagnato nel corso della sua carriera. La dimora si trova a Monteverde vecchio a Roma e si tratterebbe di un attico molto bello e raffinato circondato dal verde e da opere d’arte molto ricercate di un certo valore economico.

Una tra le opere più famose che Verdone ha in casa, diventata molto popolare è la scultura del busto di Nerone il quale ha mostrato sui social nel momento di esultanza del 3 a 0 di Roma- Barcellona per i quarti di finale di Champions League 2018.

Uno degli elementi fondamentali che rendono il suo attico unico è la terrazza da cui si può godere una vista mozzafiato della Capitale, da Palazzo Farnese alla Sinagoga, dal Gianicolo a Ponte Sisto, fino al mare.

Verdone parla della sua vecchia casa, quella in Via Lungotevere dei Vallati n. 2, rione Regola, quella in cui ha passato la sua età adolescenziale insieme ai suoi fratelli e ai suoi genitori. L’attore parla di quel luogo con nostalgia e molto amore tanto da raccontarlo in un libro edito da Bompiani nel 2012 dal nome “La casa sopra i portici”.

I sogni continuano per Carlo Verdone che non finisce mai di stupire i suoi fan.