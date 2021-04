I carciofi con le uova in camicia sono un piatto semplicissimo ma di effetto, preparato cono uno dei grandi classici di primavera, il carciofo, e le uova in camicia, morbide e succose. I carciofi lessati sono ottimi in pinzimonio, in questa versione le foglie più coriacee potranno essere intinte nel tuorlo dell’uovo, rimasto morbido. Ottimo così, potete arricchire il piatto anche con delle lamelle di bottarga ed un crostino di pane abbrustolito.

L’uovo in camicia prevede una cottura completamente priva di grassi, ed è ottimo anche accompagnato solo con una fetta di pane abbrustolito. Incutono spesso timore, ma con qualche piccola accortezza è più semplice.



Le uova in camicia sono buone appena fatte: portatele subito in tavola una volta pronte, perché si raffreddano velocemente.

Se volete cucinare più uova contemporaneamente, non mescolate troppo l’acqua: aiutatevi con il bordo della ciotolina nel ‘rompere’ la superficie dell’acqua e fate scivolare l’uovo con un movimento veloce ma delicato. Aggiungete le altre uova ogni 10-15 secondi, lasciando il giusto spazio tra uno e l’altro perché non si devono toccare. In base alla grandezza della pentola ne potete cucinare 2 o 3 alla volta, non di più. Toglietele dall’acqua con lo stesso ordine con cui le avete immerse.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

4 Carciofi

4 Uova

½ Limone

5 cucchiai Aceto bianco

1 cucchiaio Prezzemolo tritato

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

4 Pomodorino secchi sott’olio

q.b. Bottarga facoltativa

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei carciofi con le uova in camicia, pulite i carciofi: tagliateli a spicchi e a metà la parte tenera dei gambi; metteteli in una terrina riempita di acqua con qualche goccia di succo limone per non farli annerire.

Fate bollire un paio di litri di acqua con 4 cucchiai di aceto e cucinate i carciofi per circa 20 minuti.

Scolateli e conditeli con olio, pepe, prezzemolo e i pomodorini secchi tagliati a pezzi.

In una pentola fate bollire dell’acqua e aggiungete un cucchiaio di aceto bianco.

Abbassate il fuoco e con un cucchiaio fate ruotare lentamente l’acqua, creando un piccolo vortice.

Sgusciate l’uovo in una ciotolina e poi versatelo delicatamente in acqua.

Con un cucchiaio seguite l’uovo e fate “piegare” i bordi dell’albume sul tuorlo stesso.

Cuocete per circa 2-3 minuti: l’albume deve essere rappreso, mentre il tuorlo deve rimanere molle.

Con un cucchiaio forato raccogliete l’uovo e asciugatelo su un foglio di carta assorbente.

Se la forma che ha assunto l’albume non è regolare e precisa, rifilate i bordi dell’uovo con un coltello ed eliminatene le eccedenze.

Impiattate l’uovo con i carciofi.