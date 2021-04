benvenuti-a-casa-di-vincent-van-duysen

L’attico di Vincent Van Duysen, ad Anversa

«La mia casa è il mio tempio. È un luogo quasi sacro dove metto in equilibrio mente e corpo, incanalando l’energia creativa e cacciando la negatività. È lì che il tempo si ferma. I miei pensieri scorrono. In questo momento, la casa può essere l’antidoto al surreale status quo. È dove mi circondo di ispirazioni che mi vengono dall’arte, dalla bellezza, da altri individui. È dove eseguiamo con sicurezza i rituali quotidiani che ci porteranno oltre il presente, in una nuova realtà condivisa».