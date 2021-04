beautiful:-sally-spectra-sta-davvero-per-morire?

Sally Spectra muore in Beautiful?

In Beautiful Sally Spectra muore davvero a causa della sua malattia? In arrivo grandi colpi di scena nelle prossime puntate della celebre soap opera statunitense in onda su Canale 5! Dalle anticipazioni americane scopriamo infatti che dopo aver scoperto il segreto di Sally, Katie tradisce la volontà di non rivelare la sua terribile malattia.

Alla stilista viene diagnosticata infatti una malattia terminale che le lascerebbe soltanto un mese di vita. Il pubblico si chiederà quindi se Sally sta davvero per morire come dice, oppure se la verità è ben diversa.

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5 assisteremo alla reazione di Wyatt alla notizia della grave malattia di Sally. Colpito infatti da grandi sensi di colpa, il ragazzo deciderà di mettere da parte la sua storia con Flo per stare vicino a Sally prossima alla morte. Quest’ultima, intanto, inizia ad avere i primi sintomi della patologia. Le mani le tremano e le vertigini sembrano non finire mai. Arriva così la terribile diagnosi della dottoressa Escobar, quella che Katie, incontrata casualmente in ospedale, decide poi di rivelare a Will e Wyatt.

Anticipazioni Beautiful Sally muore?

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere se in Beautiful Sally Spectra muore]

In Beautiful Sally muore o sta solo fingendo? Scopriamo dalle anticipazioni americane che dopo aver saputo di questa grave malattia, i fan di Courteny Hope, interprete di Sally, sono rimasti molto contrariati a riguardo. Opponendosi quindi all’uscita di scena del loro personaggio preferito, la soap è stata costretta a fare retro marcia trasformando questa tragedia annunciata in un inganno.

Proprio così, dopo tutto questo tempo Spectra fa solo finta di essere ammalata per spingere il giovane Wyatt a tornare con lei. Convinta infatti che Katie avrebbe creduto alla sua storia informando il suo ex, corrompe la dottoressa Escobar affinché confermi l’esistenza di una malattia inesistente. Se si tratti poi di una riscrittura della sceneggiatura o meno per far piacere al pubblico non è ancora chiaro, ma quel che è sicuro è che Sally non morirà per davvero!