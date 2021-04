Home » Tv » Paolo Bonolis » Avanti un altro pure di sera: la Barale “sistema” Bonolis

Che cosa è accaduto durante la puntata di Avanti un altro pure di sera, andato in onda domenica 18 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Quali vipla ospitato Paolo Bonolis e quale siparietto ha inscenato il padrone di casa con Paola Barale?

Paolo Bonolis è tornato puntualissimo, in prima serata su Canale 5 con il suo Avanti un altro pure di sera, accanto al suo il suo inseparabile amico e collaboratore Luca Laurenti. Super ospite della puntata è stata Paola Barale .Facendo il suo ingresso in studio, la conduttrice si è subito resa protagonista di un divertente siparietto con il padrone di casa.

La Barale punzecchia Bonolis

Anche se gli ha sorriso e lo ha guardato dritto negli occhi, Paola per così dire “snobba“ il signor Paolo, sottolineando che la sua partecipazione alla trasmissione non dipende assolutamente da lui. “Sono stata convocata non da te e te“, dice la Barale indicando il conduttore e il suo compare, “Ma dalla massima responsabile della trasmissione”. Paolo la guarda con sguardo interrogativo. “Tua moglie (Sonia Bruganelli, ndr)“, stuzzica la ex fidanzata di Raz Degan, vincitore della penultima edizione dell’Isola dei famosi.

Paola coinvolge Paolo e Luca in un siparietto divertente: li invita cioè ad indossare abiti da donna all’insegna del gender fluid. Mentre Laurenti passeggia avanti indietro per la passerella con tanto di gonna e tacchi a spillo con la massima disinvoltura, Bonolis prova un grandissimo imbarazzo a non indossare i pantaloni: “Mi fa freddo lì sotto“, dice con un tono e uno sguardo un po’ schifati.

E quando chi ha orchestrato un simile siparietto gli fa presente che anche a Sanremo è stato sdoganato il uomo con abiti femminili (Mahmood si è presentato con un vestito sul palco dell’Ariaton), Lui ha subito punzecchiato: “Per questo non c’era il pubblico”.