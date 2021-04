avanti-un-altro-pure-di-sera:-chi-sono-i-sansoni?

In “Avanti un altro pure di sera” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5 abbiamo visto il duo comico I Sansoni. Chi sono? Per cosa sono diventati famosi? Cos’hanno già fatto in tv e nel mondo dello spettacolo?

Domenica 18 aprile, su Canale 5, in prime-time, è andato in onda il secondo appuntamento con “Avanti un altro! Pure di sera”.

Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, ha condotto il game-show che questa volta ha visto protagoniste le categorie Vizi vs Nuove Frontiere.

Le due squadre si sono giocate il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi. Come capo-squadra sono arrivati, oltre a Stefania Orlando, anche il duo comico de I Sansoni.

Tra gli ospiti che hanno posto bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti abbiamo visto Paola Barale e Giorgio Mastrota.

Ma chi sono I Sansoni?

Avanti un altro pure di sera: Fabrizio e Federico Sansone

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due fratelli anche nella vita.

Scrivono sul loro sito che sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1994 ed “artisticamente” il primo maggio del 2015, proprio per la festa dei lavoratori.

I due si chiedono se sia stato un segno del destino, convenendo che di sicuro ha rappresentato un modo perfetto per spiegare ai propri genitori che la loro passione non era un semplice hobby, ma un vero e proprio mestiere.

I Sansoni sono gli autori di se stessi. Hanno ottenuto oltre 300 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su Facebook, Youtube, Instagram e TikTok.

I Sansoni sono noti, in particolare, per la serie dedicata al “Fastidio”, per i loro “Webmetraggi” su tutti il video “Io non sono razzista, però…” che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni e ha creato un dibattito per mesi sul razzismo e da poco per le email che inviano da casa loro in cui chiedono “per un amico”.

Nell’estate 2018 hanno presentato “Paperissima Sprint” su Canale 5 con Maddalena Corvaglia.

Collaborano con Stefania Petyx, Ficarra e Picone.

Cooperano all’app antimafia NOma (luoghi e storie NO-mafia), pensata per guidare turisti e studenti nei luoghi degli attentati mafiosi di Palermo per ricordare i morti e le loro storie di lotta contra la criminalità.

Il progetto di NOma è nato da un’idea di Pierfrancesco Diliberto in arte Pif.