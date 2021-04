amici-20,-carolyn-smith-una-furia-contro-i-giudici-“l’unica-volta-che-…”

Spread the love











Sabato sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talent show Amici che ha attirato a sé parecchie polemiche. A parlare è stata ancora una volta il presidente della giuria di Ballando con Le Stelle ovvero Carolyn Smith la quale attraverso un post pubblicato sui social è tornata ad attaccare i giudici del programma di Maria De Filippi. Quali sono state le parole espresse dalla donna?

Sabato sera è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici, il talent di Maria De Filippi, e ancora una volta i giudici del programma ovvero Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto sono finiti al centro della polemica. Carolyn Smith si è trovata nella posizione di voler esprimere il suo parere, proprio come accaduto la scorsa settimana. Nello specifico il presidente della giuria di Ballando con Le Stelle non si è trovata per nulla d’accordo con l’assegnazione dei punti e con una frase pronunciata in particolar modo dal ballerino, oggi conduttore televisivo, Stefano De Martino.

Il pensiero della nota ballerina e coreografa

Se la scorsa settimana la Smith era intervenuta attaccando la ballerina Martina ecco che questa volta è intervenuta per difenderla. La giovane allieva nel corso della quinta puntata del serale si è scontrata con Serena in una rumba e i giudici hanno dato il punto proprio a quest’ultima riconoscendone oltre che l’eleganza anche il grande lavoro fatto nel corso delle ultime settimane. A tal proposito Carolyn Smith è intervenuta affermando “Martina ha ballato nettamente superiore a Serena. L’unica volta che avrebbe dovuto vincere Martina, ha vinto Serena. Boh”.

Carolyn Smith contro una frase espressa da Stefano De Martino

Ciò che ha spinto la nota ballerina e coreografa ad intervenire è stata anche una frase espressa da Stefano De Martino. Nello specifico è accaduto che Lorella Cuccarini ha scelto di rifiutare un guanto di sfida lanciato dalla professoressa Alessandra Celentano con la motivazione che una ballerina latino-americana non sarebbe stata in grado di sostenere una prova così carica di elementi. A sostenere la tesi della professoressa è stato il giudice Stefano De Martino il quale ha affermato che nessun ballerino, nemmeno un vero professionista, avrebbe avuto la capacità di danzare su quella coreografia. Proprio tali parole hanno fatto infuriare Carolyn Smith la quale ha scelto ancora una volta di intervenire pubblicando un post sui social nel quale ha affermato “Mi dispiace, ma non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!”.

