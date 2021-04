Ingredienti

1 Kg alici

200 g olio extravergine di oliva

50 g aceto

1 foglia di alloro

1 spicchio di agli

sale

pepe rosso (peperoncino dolce in polvere)

origano secco

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta delle alici «scattiate» iniziate pulendo le alici: staccate la testa, apritele a libro ed evisceratele. Lavatele sotto l’acqua corrente e asciugatele un poco con carta da cucina.

Raccogliete l’olio in una casseruola con lo spicchio di aglio. Non appena inizierà a soffriggere, aggiungete le alici e lasciatele dorare bene da entrambi i lati.

Aggiungete la foglia di alloro, una spolverata di origano e una generosa presa di pepe rosso, cioè quello che serve affinché le alici diventino di un bel colore.

Alzate la fiamma e bagnate con l’aceto. Dopo un paio di minuti spegnete la fiamma, aggiustate di sale, se serve, e servite subito, ben caldo.

Da sapere: il cosiddetto pepe rosso è una spezia tipica della Calabria usata per arricchire moltissimi piatti di questa regione. Si ricava da un peperoncino rosso dolce che, dopo essere stato essiccato (tradizionalmente al sole, appeso in lunghe trecce), viene macinato fino a ottenere una polvere sottilissima.