alberto-matano-fa-un-appello-sui-social-“sono-ad-un-bivio-…-aiutatemi-…”,,-il-web-risponde-in-massa

Alberto Matano è sicuramente uno dei conduttori di maggiore successo degli ultimi anni. È al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai, ovvero La vita in diretta. Lo scorso anno lo è stato al fianco di Lorella Cuccarini, mentre per questa stagione, l’ex volto del tg 1 è stato riconfermato ma in solitaria.

Alberto Matano, sempre più seguito e amato dagli italiani

Ha condotto una stagione de La vita in diretta in modo egregio ed i risultati si sono visti. Gli ascolti hanno premiato Alberto ed i telespettatori lo amano e lo seguono sempre con grande affetto. Il programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ebbene, proprio nella mattinata di ieri, sabato 17 aprile, dopo una settimana di intenso lavoro, è arrivato il sabato ed Alberto Matano ha pubblicato un post su Instagram, facendo una confessione.

Il conduttore chiede consiglio sui social

Nella mattinata di ieri sembra che Matano sui social abbia chiesto al suo risveglio, cosa fosse meglio ovvero se restare a letto o andare ad allenarsi. “Il bivio del sabato: resto a letto o mi alleno? Nel frattempo selfie #buongiorno #sabato #relax #grazieatutti buon we!”. E’ questo quanto scritto da Alberto Matano nel suo post, che ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram. Un autoscatto che ha ottenuto nel giro di pochi minuti un gran numero di like, di condivisioni ed anche di commenti. Per lui, dopo una settimana di duro lavoro, era arrivato il momento del meritato riposo. Il conduttore de La vita in diretta ed ex volto del Tg1 sembra abbia che nella mattinata di ieri fosse indeciso se dedicarsi allo sport, che è una delle sue più grandi passioni o continuare a stare a letto. Ma quale è stata la scelta finale?

Riposo o allenamento? La risposta sui social

Vista la foto e l’abbigliamento da lui indossato nello scatto, sembra che l’ex volto del Tg 1 abbia optato per l’allenamento e dunque si sarà sottoposto ad una seduta di sport. A commentare la foto i tantissimi fan e telespettatori de La vita in diretta, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Monica Setta, la quale ha scritto “Relax meritatissimo“, ed ancora Rita Dalla Chiesa avrebbe aggiunto “Riposati”. Anche Lorena Bianchetti ha poi aggiunto un commento, postando soltanto delle faccine con gli occhi a cuore. Non poteva non mancare il commento di Andrea Delogu, la quale si sarebbe complimentata con il suo amico e collega e per il suo essere diventato sempre più influencer e presente sui social.

