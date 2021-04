ADMyPrivateRoom con Gherardo “Barù” Gaetani

L’appuntamento di oggi è in una tenuta secolare in Maremma (rigorosamente vista mare) appartenuta alla famiglia dei Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, tra le più antiche e illustri d’Italia.

Ad aprirci le porte di questo gioiellino d’antan è Gherardo “Barù” Gaetani. Esperto di food & beverage ironico e irriverente, estremamente pop, dallo spirito eclettico. Sui social elargisce consigli, tutorial e recensioni, tutt’altro che politically correct.

Come descrivi lo stile della tua casa?



«Lo stile dei Cavalleggeri (nome della casa) e pura Maremma, un mix di campagna, palude e mare, con un po’ di sud Tirolo per dargli un tocco etnico».

Quali sono i pezzi chiave?



«La maggior parte dei dipinti sono di Cecconi e Vagaggini, stile macchiaioli. Sono paesaggi dei dintorni e ritratti dei miei avi, dei loro cavalli o dei loro cani da caccia adorati. I mobili sono pezzi da sempre appartenuti alla famiglia, non c’è uno “stile” è un mix di tanti arredi, che in qualche modo raccontano chi siamo. È una dimora comoda, invitante e rilassante. Mi sento libero di farmi un pisolino sul divano».

Che cosa ha definito la scelta della casa?



«La casa è stata scelta strategicamente dai miei avi per proteggere la costa da invasioni e scorrerie (un tempo eravamo guerrieri). Si trova sulla vecchia via dei Cavalleggeri, veniva usata per lo scambio di cavalli, era una specie di pony-express alla maremmana».

Come hai trascorso la quarantena? Hai scoperto qualcosa della tua casa che mai avresti immaginato prima?



«Vivendo sul mare e con tanto spazio a disposizione sono stato molto bene. Ho riparato tutto quello che vedevo rotto da anni. Prima non avevo mai il tempo né la pazienza».

Quanto l’architettura e il design influenzano il tuo lavoro?



«Nel mondo del cibo e del vino, specialmente nella comunicazione, c’è un’estetica asettica e fredda che non mi trasmette nulla. Ristoranti di design scomodi che cercano di creare un luogo elegante ma che risulta troppo formale, perché alla fine anche la regina d’Inghilterra mangia la beccaccia con le mani! Studio molto l’estetica nell’architettura, nel design e specialmente nella fotografia per trovare e applicare un linguaggio visivo corretto, che trasmetta emozioni sia nei luoghi che nei piatti. La gente, fortunatamente, si sta rendendo conto che cose come “l’impiattamento” con fiorellini, glasse e spume non potranno mai essere eleganti. Insomma, sto combattendo contro quello che chiamo “crimes against food”».

Cosa fai per staccare la spina?



«Mi lancio in mare, fa bene a tutto. È meditativo. Una nuotata o, ancora meglio, una surfata, mi ripuliscono l’anima».

Che cos’è la casa per te?



«Un rifugio, una tana».

Che cosa vorresti far sparire da una casa?



«La piscina, non mi piace».

Il pezzo che tutti dovremmo avere.



«Un bar, una casa senza è triste».

La tua stanza preferita.



«La cucina, tutto parte da lì. L’anima, il carattere e l’eleganza di una casa si vedono da questo spazio. Metto un po’ di musica, preparo un cocktail e mi metto ai fornelli. Dimentico tutto il resto».

In che modo cambierà il nostro modo di vivere le case post Covid19?



«Sicuramente ci sarà più attenzione proprio alle cucine, visto che siamo diventati tutti grandi chef e pizzaioli e anche a spazi per esercizio e benessere. Il mio prossimo progetto è la sauna con vista mare, fondamentale!».