accordo-tra-sogemi-e-confagricoltura-per-valorizzazione-prodotti-italiani.

Sogemi – Società di Gestione di Foody Mercato Agroalimentare Milano – e Confagricoltura – Organizzazione di rappresentanza e di tutela degli imprenditori agricoli – hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare e promovuore le eccellenze agroalimentari italiane all’interno del Comprensorio Foody. Foody e Confagricoltura – si legge in una nota di Sogemi – mirano infatti a instaurare una collaborazione stabile e duratura in grado di supportare il prezioso patrimonio agroalimentare italiano. Le parti, con la firma del Protocollo, si impegnano a promuovere le produzioni agroalimentari italiane nei mercati all’ingrosso milanesi gestiti da Sogemi attraverso la realizzazione di attività di carattere commerciale.

“La stipula dell’accordo con Confagricoltura – afferma il presidente Sogemi Cesare Ferrero – rappresenta un prezioso rafforzamento nel percorso di sviluppo di Foody. Il legame del Mercato con il mondo della produzione agricola lombarda e italiana deve essere sempre più solido e continuativo. Foody deve rappresentare un naturale mercato di sbocco per gli imprenditori agricoli che vogliono promuovere una produzione di eccellenza e di qualità.”

Sulla firma del Protocollo è intervenuto anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il quale ha affermato che:“L’accordo apre una grande opportunità per il settore agricolo, avvicina le produzioni al mercato e rappresenta un ulteriore passo avanti nelle relazioni tra imprenditori agricoli e il comparto della vendita. Il mercato è una realtà importante e Foody con Sogemi prefigura scenari molto ambiziosi nel contesto nazionale ed europeo”.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto da Foody – Mercato Agroalimentare Milano e Confagricoltura, si inserisce nel quadro di sviluppo Foody 2025 e punta a rendere Foody Mercato Agroalimentare Milano un fondamentale polo di attrazione per aziende e professionisti italiani e internazionali della filiera agroalimentare nonché punto di riferimento della tradizione e dell’eccellenza del “Made in Italy” nel mondo. Il rafforzamento dell’intesa con Foody rappresenta inoltre per Confagricotura un solido ed ulteriore presupposto per perseguire le sue finalità di supporto e promozione della produzione agricola italiana.(MiaNews)