una-vita,-anticipazioni-dal-19-al-23-aprile:-chi-vuole-uccidere-felipe?

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 19 al 23 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera su Canale 5 alle 14.10? Felipe è stato investito da un’auto. L’avvocato ha avuto l’incidente mentre stava andando a testimoniare contro Cesar Andrade. Chi ha mandato in ospedale Felipe?

Sono momenti duri per Felipe. Prima l’avvocato ha ricevuto la conferma che Genoveva aspetta un bambino, cosa che non lo ha reso così entusiasta come invece si è mostrata la fidanzata.

Poi è stato aggredito da Santiago, mosso da forte gelosia avendo visto l’avvocato parlare con Marcia.

Il processo a Cesar Andrade, accusato del rapimento di Marcia e del traffico di donne, è appena iniziato. Felipe è il testimone chiave dell’accusa. Mentre sta andando in tribunale, però, un’automobile lo investe.

L’avvocato è in condizioni disperate e il commissario Mendez inizia a indagare rendendosi conto che non si tratta di un incidente.

In poco tempo Mendez viene a sapere delle tensioni tra l’avvocato e il marito di Marcia, ed è proprio su Becerra che ricadono tutti i sospetti. Santiago allora chiede subito alla moglie di fornirgli un alibi.

Quali altri eventi vedremo nelle puntate di “Una Vita” dal 19 al 23 aprile su Canale 5?

Maite dice a Camino che non vuole più darle lezioni, poi però chiede a Felicia di mandarla almeno alla scuola di Belle Arti. La signora Pasamar non dà il permesso.

Emilio e Cinta decidono di ufficializzare il fidanzamento. Il giovane, dunque, chiede la mano della ragazza a José, e questi acconsente con gioia. Il momento di felicità viene però rovinato da Bellita. Cosa succede alla Del Campo?

Ursula, tornata ad Acacias, ha fatto una promessa ad Andrade e intende mantenerla.

La Dicenta si trova in un convento e chiede di potersi confessare.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.