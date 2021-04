Tragedia a Trinità: muore contadino, incornato da un toro. Ferito il figlio

Foto copyright Ideawebtv.it

Nel tardo pomeriggio di oggi è deceduto Giacomo Curti, di 71 anni, morto dopo essere stato incornato da un toro mentre stava facendo rientrare le vacche nella stalla, a Trinità, in frazione Molini. Ferito il figlio Gianni, trentenne, mentre cercava di salvare il padre: il giovane, al momento, non è in pericolo di vita.

“Questa persona ha sempre lavorato – dice il Sindaco di Trinità Ernesta Zucco – Le macchine che passavano lì in quel momento hanno iniziato a suonare perché avevano capito cosa stava succedendo, poi il figlio se n’è accorto ed è intervenuto. Fa un certo effetto essere venuta a conoscenza di questa cosa perché abbiamo fatto le scuole insieme e ricordo che veniva sempre ai pranzi di leva”. Il primo cittadino ha anticipato che, con ogni probabilità, sul cadavere dell’uomo sarà disposta l’autopsia.