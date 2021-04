Ingredienti

350 g pasta corta

300 g panna fresca

140 g speck a cubetti

100 g parmigiano

80 g gruviera e taleggio

2 dischi di pasta sfoglia

1 uovo

1 bustina di zafferano

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 6-8 persone

Per la ricetta della torta di maccheroni, accendete il forno a 190 °C.

Preparate una teglia rotonda a cerniera, imburratela e rivestitela con 1 foglio di pasta sfoglia pronta che aderisca bene alle pareti per almeno 2-3 cm.

Bucherellate il fondo con una forchetta, poi coprite con carta forno, riempite con dei pesi (legumi secchi) e cuocete per 18 minuti.

Eliminate i pesi e la carta e proseguite per altri 5 minuti, quindi fate raffreddare nello stampo.

Cuocete la pasta corta e scolatela al dente. Rosolate in padella, senza grassi, lo speck a cubetti. Portate a ebollizione la panna fresca, quindi unite 1 bustina di zafferano in polvere, parmigiano grattugiato, gruviera e taleggio e amalgamate.

Condite la pasta con questo composto e trasferitela nello stampo, aggiungendo altri 70 g di taleggio.

Chiudete con un secondo disco di pasta sfoglia. Spennellate la superficie con 1 uovo sbattuto e foratene la superficie con un coltellino.

Cuocete in forno a 190 °C per 30 minuti. Fate raffreddare 10 minuti prima di sformare.

Ricetta di Csaba dalla Zorza