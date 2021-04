Smartphone TCL Serie 20, quando la tecnologia è per tutti

Spread the love

Il flagship della famiglia è il TCL 20Pro 5G. Dotato di display AMOLED curvo da 6,67 pollici, promette un’esperienza visiva coinvolgente ed immersiva grazie alla tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Display di TCL, alimentata da Pixelworks: accuratezza dell’immagine e miglioramento visivo AI, questa tecnologia è in grado di riconoscere i diversi contenuti e scenari, regolando automaticamente colore, contrasto e nitidezza per una calibrazione più accurata. TCL 20Pro 5G ha quattro fotocamere posteriori, complete di sensore principale Sony IMX, tra cui un obiettivo ultra-wide, uno macro e uno di profondità. Infine, una fotocamera frontale da 32MP abilitata all’HDR completa il comparto fotografico. C’è la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la funzionalità Backlight Selfie che bilancia le immagini in modo da migliorarne la luce. Il nuovo smartphone fornisce ben più di un giorno intero di batteria ed è dotato della tecnologia di ricarica veloce, oltre che wireless. E’ inoltre equipaggiato con 256GB e una capacità micro SD fino a 1TB. TCL 20Pro 5G è disponibile nei colori Marine Blue e Moondust Gray, a un prezzo consigliato di 549,90 euro.