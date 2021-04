Intervento dei Vigili del Fuoco per portare in salvo un capriolo finito in un canale a Roddi, nei pressi della pista ciclabile, nella zona della centrale idroelettrica: sul posto, intorno alle 9.45 di oggi (18 aprile) la squadra di Alba che ha provveduto al recupero dell’animale, che non riusciva più a risalire la sponda ripida dell’argine, affidandolo alle cure del veterinario.