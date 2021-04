rita-dalla-chiesa-una-furia-contro-alessandro-gassmann:-“mi-fa-schifo-…-“

Spread the love











In questo momento così difficile di pandemia, quando gli animi sono esasperati e la gente è stanza di sentirsi dire di restare a casa quando con l’inizio della primavera è fisiologica la voglia di uscire, di stare fuori, di incontrare gente, è accaduto che Alessandro Gassmann abbia scritto un tweet con cui ha raccontato che, avendo capito che i suoi vicini si erano assembrati contravvenendo i divieti di farlo, aveva fatto una segnalazione.

Gassman sui social ha scritto così: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?”.

E poi continuava: “Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare“.

E poi spiegava di aver deciso di segnalarli.

Da qui si è scatenata una grossissima polemica, molte le persone, anche famose che sono intervenute, quasi tutte a condannare la scelta di Gassmann e sui social è impazzata una grossissima polemica e Gassman è stato così tanto attaccato e alla fine anche minacciato che l’attore, figlio del grandissimo Vittorio, ne è rimasto travolto e ha detto di ricevere minacce di morte e che la moglie è molto spaventata.

Rita Dalla Chiesa contro Alessandro Gassman

Rita Dalla Chiesa ha detto la sua su questa vicenda e i suoi commenti sono stati molto duri.

Rita Dalla Chiesa, a Pomeriggio 5 ha detto: “La delazione è una delle cose che mi fa più schifo in assoluto. Mi dà veramente fastidio … È una cosa che non potrei mai fare”.

Anche Enrico Ruggeri si è espresso sul comportamento di Gassman, criticandolo, e ha detto: “Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est…”.

Anche Nicola Porro ha detto la sua contro Gassman: “Tutto molto tetro, questa repubblica sovietica fondata sulla segnalazione, sentili sentili ‘sti schifosi, mamma guarda come si divertono, adesso li aggiusto io, chiamo il 113 e non ci penso più. E la polizia arriva e poi non si sente più niente, silenzio di lockdown, e AleGassmann è appagato, è fiero e può annunciarlo urbi et orbi via Twitter”.

Insomma, una polemica che non accenna a placarsi e che vede al centro Alessandro Gassman che, a detta di molti, ha fatto la scelta sbagliata.

